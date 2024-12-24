警務處國家安全處今日在記者會上公布，對6名潛逃海外人士發出通緝令，並採取相關措施，包括鍾劍華、鍾翰林、劉珈汶、何良懋、張晞晴及藝人鄭敬基，各懸紅港幣100萬元。鄭敬基以社交媒體操作「HongKonger Station 香港台」頻道，發布多段影片被指煽動分裂國家、推動港獨行為，以及請求外國制裁中國及香港特區。

62歲的鄭敬基曾赴加拿大升學，1981年入讀多倫多大學，於1985年畢業後返港，並在1987年加入樂壇，既夥大學校友陳少偉組成「風雲樂隊」發行專輯，當中收錄熱門歌《Anita》；同年，鄭敬基還以個人姿態發展，推出單曲《偶像占士甸》，而他跟黃寶欣合唱的《酒杯敲鋼琴》更大受歡迎，成為經典合唱歌，之後更被曾志偉和林敏驄惡搞成為《酒杯敲你個頭》。同時，鄭敬基亦接拍不少經典劇及電影，計有劇集《烈火雄心》、《卡拉屋企》、《女人俱樂部》、《福爾摩師奶》、《牛下女高音》，電影則有《肥貓流浪記》、《我愛扭紋柴》等。鄭敬基早於1995年舉家移民加拿大多倫多，直到1998年他回流香港拍攝TVB台慶劇《烈火雄心》，該劇演員還有古天樂、王喜、關詠荷、李子雄、梁琤、錢嘉樂、李珊珊、馬德鐘等，播出時大受歡迎，並先後於2000、2004、 2014及2019年於翡翠台重播，如今鄭敬基成為通緝人士，他的作品相信難再有機會在TVB上睇到。