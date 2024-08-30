國家隊訪港｜王楚欽原來鍾意打桌球　獲奧蘇利雲祝福超開心

追星的最高境界，就是收到偶像的祝福，得到偶像回應你的願望；就像「大頭」王楚欽。這位男乒世界「一哥」在巴黎奧運奪得混雙及男團兩面金牌，事後驚喜獲得心儀已久的桌球巨星「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）拍片祝賀，甚至相約一起「篤波」、打乒乓！隨即在內地網絡引起熱話，一眾粉絲紛紛表示希望這個「夢幻Crossover」能夠成真。

杜蘭特教教我打籃球

作為乒壇新一代超級偶像，王楚欽自己亦有自己祟拜的偶像，他多年前被內地媒體問及「如果能和自己的男神或女神共度一天，你希望怎麼過？」，已毫不掩飾作出「表白」：「奧蘇利雲教教我打台球（桌球），杜蘭特教教我打籃球。」