國家隊訪港｜王楚欽原來鍾意打桌球　獲奧蘇利雲祝福超開心

追星的最高境界，就是收到偶像的祝福，得到偶像回應你的願望；就像「大頭」王楚欽。這位男乒世界「一哥」在巴黎奧運奪得混雙及男團兩面金牌，事後驚喜獲得心儀已久的桌球巨星「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）拍片祝賀，甚至相約一起「篤波」、打乒乓！隨即在內地網絡引起熱話，一眾粉絲紛紛表示希望這個「夢幻Crossover」能夠成真。
杜蘭特教教我打籃球
作為乒壇新一代超級偶像，王楚欽自己亦有自己祟拜的偶像，他多年前被內地媒體問及「如果能和自己的男神或女神共度一天，你希望怎麼過？」，已毫不掩飾作出「表白」：「奧蘇利雲教教我打台球（桌球），杜蘭特教教我打籃球。」
「大頭」今年3月接受Olympic.com官方訪問時再重提舊事：「其實賽場外的我相對安靜一些，不太說話，甚至不太跟陌生人交談，平時除了訓練外，最大娛樂就是打台球（桌球）。我很喜歡奧蘇利雲，他在台球（桌球）界的成就及地位很值得所有人愛戴。」「大頭」更笑言自己的內心性格有點像「火箭」，天才橫溢且率性而為。
榮膺「雙料冠軍」
意想不到的是，七屆世界冠軍奧蘇利雲在巴黎奧運開幕已在微博向王楚欽送上祝福，表示會關注他的比賽，「大頭」得悉後受寵若驚，激動地說：「嘩！太神奇了，我太興奮了。謝謝你的祝福。」
有偶像支持，王楚欽在巴黎打得份外醒神，結果榮膺「雙料冠軍」，然後「火箭」在奧運結束後再於微博發布短片，向這個「迷弟」致賀：「Hello，王（楚钦），我是奥蘇利雲。你在奥運會上的表現真是太出色了，做得好，兄弟！我很期待能跟你一起打斯諾克（桌球），還有乒乓球。放輕鬆。謝謝！」「大頭」追星成功，看來「成就」不遜於奧運奪冠！
原文刊登於Yahoo 娛樂圈