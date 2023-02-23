國寶級戲曲大師裴艷玲嘆傳承困難 75歲仍踏台：只盼大家熱愛戲曲藝術(有片)

曾三奪梅花獎的國寶級戲曲大師裴艷玲，曾多次來港演出均座無虛席。現年75歲的她早前率領石家莊市河北梆子劇團來港演出3日，將首本名戲交入室弟子演出。裴艷玲雖自言身體大不如前，但在折子戲示範中演薛平貴和武松，台上風采依然，功架十足。致力宏揚和傳承戲曲文化，裴艷玲今次來港奉上師生共演，「有人看就有人演，有人演就有觀眾看，這樣循環它(戲曲藝術)就不會滅亡。」

劇團於17日及18日假戲曲中心大劇院的演出，分別是由入室弟子李淑芬擔演的《鐘馗》，以及由團長劉莉沙擔演的《穆桂英掛帥》以饗戲迷。裴艷玲則在《裴艷玲師生傳承講座及折子戲示範》親自示範，在《平貴別窰》裡化身面對國難、忍痛與妻子道別的薛平貴；其後，她為觀眾奉上最拿手的武生戲《武松醉打蔣門神》，赤膊上陣，反串演痛打惡霸蔣忠的武松，身手依然矯健，贏得全場掌聲。

12歲演《寶蓮燈》紅遍全國，到八十年代破格演《鍾馗》，之後登上電影大銀幕。1986年首次踏足香港，踏遍各大小劇場台板，其後曾多次來港，儘管年時已高，她自言跟香港很有緣份，「香港，我認為這個地方將我裴艷玲捧起來，所以我必須來。」她笑言以為自己很棒，原來還是不行，「到底也是老了，老得一塌糊塗。我這一半都沒有了，一個乳沒有了、一個腎沒有了。有時這邊用力就用不了，起來不像正常人，畢竟是做過大手術。」她很欣賞香港保護地方劇種，讓戲曲文化能夠生根發芽。

學戲苦 難傳承

裴艷玲熱愛戲曲藝術，她直言，「我覺得我的生命，其他甚麼都不要，只要能在台上『炫』自己。」今次再度訪港，她慨嘆已是風燭殘年，傳統的文化產業正面對式微的危機，「我只有一個願望，希望同仁們都熱愛戲曲藝術；我們的劇種都是演出來的，有人看就有人演、有人演就有觀眾看，這樣循環就不會滅亡。」台上一分鐘，台下十年功，裴艷玲坦言要找年輕的接班人，絕非易事，「我願教，他不肯學也沒用，現在社會進步，這行業被淘汰。社會向前走，他們的生計比較困難，所以學兩年就Bye Bye，我們想傳也不知可傳給誰，一天要跑多少圓台場、踢多少腿、翻多久筋斗，太苦，所以傳承是很困難的事情。」

來了就是勝利

作為劇團總監，她裴艷玲帶領石家莊市河北梆子劇團首次來港演出，「我的目的達到了，梆子劇團沒來過香港、也沒去過任何其他國家，出國總比不出國好，不用我說，那肯定是。」對裴艷玲來說，這或許是最後一次來港，即使過程要過五關軌六將，仍是值得，「反正我們是來了、來了就是勝利。這種事情是值的，即使累也好、苦也好，是值得的。」