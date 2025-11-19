國寶｜吉澤亮港九寫真出土 粉絲回味橫濱流星香港足跡

日本賣座電影《國寶》在香港上映同樣贏盡口碑，兩位男主角吉澤亮、橫濱流星的演出更是迷倒觀眾，雖然只有導演李相日來港配合宣傳，兩位型男未有同行，不過有本地粉絲卻回顧吉澤亮和橫濱流星曾分別來港拍攝寫真集及為劇集取照的昔日靚相，兩人走入大街小巷，拍下充滿香港風情的地道寫真，令人期待兩位日本年輕影帝能再襲香港。
吉澤亮冧莊封影帝
《國寶》近日在日本影壇盛事第17屆TAMA映畫賞的頒獎禮上共擸3獎，去年影帝吉澤亮今屆再憑《國寶》冧莊，成為頒獎禮上第一人。TAMA映畫賞每個獎項各選出兩個得獎單位，除了吉澤亮跟《敵》老牌男星長塚京三齊奪最佳男主角外，《國寶》今次還奪得最佳電影及最優秀新進男演員。
感謝拍檔橫濱流星
吉澤亮領獎時表示：「7年前獲得『最優秀新進男演員獎』，是我從影以來首個電影獎項， 因此TAMA映畫賞對我別具義意，能夠奪得最佳男主角，實在非常高興。」吉澤亮致辭時表示，為拍《國寶》花一年半時間練習歌舞伎，其間曾一度想過放棄，但當見到一起練習的橫濱流星意志堅毅，令他亦決心振作起來，故很感謝拍檔橫濱流星。吉澤亮又大讚奪「最優秀新進男演員」的黑川想矢，直言看到對方演出後感到壓力，激發他也不可以輸。
話題電影《國寶》在日本屢獲殊榮，於當地已累積達171.8億日圓（8.7億港元）票房，直逼織田裕二主演的2003年電影《跳躍大搜查線 The Movie 2：封鎖彩虹橋》所創下的173.5億日圓（約8.77億港元）票房，將取代成為日本真人電影史上之票房第1位。《國寶》開畫已27周，本星期再度登上日本票房十大的第9位。