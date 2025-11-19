國寶｜吉澤亮港九寫真出土 粉絲回味橫濱流星香港足跡

《國寶》在第17屆TAMA映畫賞的頒獎禮上共擸3獎，去年影帝吉澤亮今屆再憑《國寶》冧莊封帝。

日本賣座電影《國寶》在香港上映同樣贏盡口碑，兩位男主角吉澤亮、橫濱流星的演出更是迷倒觀眾，雖然只有導演李相日來港配合宣傳，兩位型男未有同行，不過有本地粉絲卻回顧吉澤亮和橫濱流星曾分別來港拍攝寫真集及為劇集取照的昔日靚相，兩人走入大街小巷，拍下充滿香港風情的地道寫真，令人期待兩位日本年輕影帝能再襲香港。

吉澤亮冧莊封影帝

《國寶》近日在日本影壇盛事第17屆TAMA映畫賞的頒獎禮上共擸3獎，去年影帝吉澤亮今屆再憑《國寶》冧莊，成為頒獎禮上第一人。TAMA映畫賞每個獎項各選出兩個得獎單位，除了吉澤亮跟《敵》老牌男星長塚京三齊奪最佳男主角外，《國寶》今次還奪得最佳電影及最優秀新進男演員。