國寶｜香港票房突破500萬 迷倒國際巨星湯告魯斯驚喜撐場

李相日執導的現象級攞獎電影《國寶》，在日本至今已售出超過1230萬張戲票，票房突破173億日圓(8.62億港元)，一舉打破了維持22年的紀錄，正式登頂成為日本影史最高票房真人電影。這部影片不僅在商業上取得空前成功，更接連入選康城影展「導演雙周」、多倫多國際電影節及AFI電影節等多個著名國際影展，導演李相日亦剛於東京國際電影節獲頒「黑澤明獎」，表彰其引領電影未來的卓越貢獻。
這股橫掃亞洲的《國寶》熱潮，亦在香港觀眾群中持續發酵。電影自上映以來好評如潮，票房表現勢如破竹，日前已正式衝破500萬港元大關。為回饋廣大影迷的熱烈支持，發行方現特別發放全新香港版海報，以更具藝術美感的視覺設計，引領觀眾重溫《國寶》的華麗與蒼涼，為這場史詩式旅程再添話題。
與李相日惺惺相惜
隨著《國寶》明年2月於北美公映，這股「國寶」熱潮正準備邁向全世界，該片近日在洛杉磯卡爾弗劇院舉行放映會，想不到《國寶》亦迷倒荷李活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)。由李相日執導、吉澤亮與橫濱流星主演的話題鉅作《國寶》，日前於洛杉磯舉行特別放映，湯告魯斯以主持人身份現身支持，與導演李相日同台，向西方影壇隆重引薦這部打破日本影史票房紀錄的傳奇之作。
湯告魯斯的現身成為當晚最大焦點，全場最驚訝的莫過於導演李相日，他無法掩飾自己的震驚，當場高呼：「這…真的是湯告魯斯嗎？」這份驚喜源於一段有趣的巧合。李相日早前來港宣傳時，曾幽默地形容：「演員們都抱持著『湯告魯斯不死的決心』全真身上陣。」沒想到導演竟然真的在國際場合與這位巨星見面，實現了這段緣分。兩人惺惺相惜，無疑為這場洛杉磯放映會增添了一段動人的國際佳話。