國寶｜香港票房突破500萬 迷倒國際巨星湯告魯斯驚喜撐場

李相日執導的現象級攞獎電影《國寶》，在日本至今已售出超過1230萬張戲票，票房突破173億日圓(8.62億港元)，一舉打破了維持22年的紀錄，正式登頂成為日本影史最高票房真人電影。這部影片不僅在商業上取得空前成功，更接連入選康城影展「導演雙周」、多倫多國際電影節及AFI電影節等多個著名國際影展，導演李相日亦剛於東京國際電影節獲頒「黑澤明獎」，表彰其引領電影未來的卓越貢獻。

這股橫掃亞洲的《國寶》熱潮，亦在香港觀眾群中持續發酵。電影自上映以來好評如潮，票房表現勢如破竹，日前已正式衝破500萬港元大關。為回饋廣大影迷的熱烈支持，發行方現特別發放全新香港版海報，以更具藝術美感的視覺設計，引領觀眾重溫《國寶》的華麗與蒼涼，為這場史詩式旅程再添話題。