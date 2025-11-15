國寶｜15歲黑川想矢憑《怪物》嶄露頭角 演少年吉澤亮封最矚目新星

賣座電影《國寶》在日本累積達171.17億日圓（8.6億港元）票房，直逼織田裕二主演的2003年電影《跳躍大搜查線 The Movie 2：封鎖彩虹橋》所創下的173.5億日圓（約8.77億港元）票房，將取代成為日本真人電影史上之票房第1位。

下月迎16歲

李相日執導的《國寶》改編自吉田修一同名小說，由吉澤亮、橫濱流星攜手主演，兩人挑戰歌舞伎演員贏盡口碑。至於在片中飾演「少年喜久雄」的黑川想矢，正是曾演是枝裕和電影《怪物》的氣質童星，今次他在《國寶》中的表現更令人刮目相看。下月將滿16歲的黑川想矢，憑眼神與演技已迷倒觀眾，成為矚目的新生代演員。