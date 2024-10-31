國民情婦森咲智美赴台灣　自言因著衫常「釦子常爆開」困擾

森咲智美為《2024 TSE台灣寫真博覽會-學服祭》代言，昨出席記者會，親自化身美豔女教師，示範戀愛口訣，預告屆時將一「脫」為快。日本國民情婦今年元旦宣布嫁給26歲棒球球星平沼翔太，開心分享與老公的日常，透露生完小孩後有特別加強腹部運動，推小孩散步也堅持要走到一萬步。
有日本「國民情婦」、「日本最情色寫真偶像」之稱的森咲智美，在記者會上被問及好身材是否有穿衣服困擾？森咲說：「因為胸部有G罩杯，穿襯衫時釦子常爆開，有次在朋友婚禮上釦子飛出去，趕快用安全別針別起來。」至於老公平沼翔太會不會對她的服裝尺度有意見呢？森咲笑說為了讓老公有不一樣的感覺，在他面前反而會著得更密實。被問到老公最喜歡她的哪部份時，森咲智美自信地回答：「全部！」
森咲智美堅持每日一萬步
森咲智美進一步解釋，大家以為她對身材最有自信部份是胸部，但其實是鎖骨及臀部，尤其去健身房時會特別練臀股。而當媽媽後則特別加強腹部運動，平日與小孩散步也堅持要走到一萬步。
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森咲智美讚台灣人接受能力高
身為人妻的森咲智美是否會從「國民情婦」晉升為「國民人妻」？她覺得聽起來很不錯，甚至覺得「國民情婦」這稱號能被台灣人接受覺得很厲害，讓她這次赴台灣特別期待！提到學服祭上的服裝尺度，森咲智美表示，今天服裝已經算是極限，學生服、洋裝，活動上都會準備，甚至可能為台灣粉絲再多準備幾套，更歡迎女粉絲來現場，一定會給她們大大的擁抱！
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