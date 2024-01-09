國泰取消航班｜項明生怒轟國泰 小編一句回覆引爆網民公憤：平時唔見你覆得咁快

自去年12月底至今，國泰航空因機師流感缺勤，多個航班取消，導致唔少旅客行程受阻，當中包括旅遊達人項明生（James）。前日（7日）項明生喺社交網站出PO怒轟，指國泰航空因班機調動而取消航班，影響其行程之外，公司聲明更係「信佢一成雙目失明」。
航班取消項明生怒轟：信佢一成雙目失明！
項明生原定前日乘搭CX564航班，由台灣桃園機場前往日本關西機場，進行電視台拍攝工作，可惜佢喺八點半到達機場時，被地勤人員通知航班已取消。
佢喺社交網站出PO上載照片及寫道：
#因航隨時取消班機
「班機調度」！因航四個字，就打亂了我的行程！搭乘今天上午11:15的國泰航空CX564，由桃園機場前往關西機場，開始電視台的拍攝工作。我今天一早6:00就起身，搭機場捷運入去桃園，八點半到了機場，國泰的地勤人員說「不好意思，你的CX564班機取消了！」
「什麼？」
不是因為天氣原因，也不是機場封閉，原來是國泰自己的「班機調度」！
國泰地勤說「你可以經過首爾轉機，今晚八點到大阪（即係話12個小時之後到大阪）
或者明天搭同一班班機！很多日本乘客都改明天的班機返關西機場。（但我明天要開始拍攝！）
話外音：「選搭會隨時取消的因航，就係你唔好彩囉！」
有人好奇點解我喺台灣出發搭第五航權的國泰航空？因為這張機票是台灣電視台買的，而我聖誕跨年一直在台灣沒有回過香港。
#因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空
PS: 國泰今天發出的新聞稿，真係 #信佢一成雙目失明：
國泰航空傳媒聲明（2024年1月7日）
國泰航空謹向顧客保證，農曆新年出行高峰期間的航班服務將如常運作。
國泰集團行政總裁林紹波表示：「我們已採取措施，確保國泰航空的航班服務在農曆新年旅遊高峰期間運作如常，外遊港人及訪港旅客都可安心按原定計劃出行。 」
為踐行此目標，國泰航空已檢視航班時間表，並增加侯命機師數目以提升營運可靠性。此外，於一月份及二月份餘下日子，我們將每日整合平均六對航班，主要集中在每日班次較頻密的航線。我們將盡快聯絡受影響乘客，安排他們轉乘其他時間最接近的航班，或提供退款。
國泰航空就聖誕節長假出行高峰期的營運受阻，導致少量航班營運受影響或取消，對乘客致以歉意。我們已從中汲取寶貴經驗，除上述短期措施外，我們將會作出相應改善，確保未來航班運作穩定。在重建之路上，我們將秉持審慎及可靠的原則，繼續致力為顧客增加航班選擇。」
呢個PO一出，隨即引起網民討論，紛紛認為航行公司做法不當，例如：
「取消航班係旅遊保險唔包嘅, 再選搭國泰都係似賭博!」
「原本下個月想坐CX返香港，就係睇到你嘅遭遇，即刻改買其他航空公司機票，唔想畀因航破壞行程。」
「國泰照宜家的表現，有理由相信節節下跌了」
「揀得國泰就預咗啦！」
「呢間航空公司已不是第一首選」
「呢種甩碌連保險都好似無得賠⋯」
小編一句回覆引爆網民公憤
而國泰航空嘅FB小編就喺相隔半日喺項明生嘅PO下留言回覆：「對於你的不便，我們感到抱歉。請你以私訊提供你的聯絡電話，我們會盡快與你跟進並提供協助。」
而項明生亦忍唔住寸佢話：「多謝你，事隔十二個鐘頭搵返我提供協助。我已經在十小時之前自費買了其他航空公司的機票，三個小時前順利抵達日本了。」
而其他網民亦不滿小編嘅回覆，紛紛留言：
「過晒時間先跟進有鬼用咩」
「我地有問題就只係識叫人電郵投訴，我十月又係桃園機場檯面問題，你地用我投訴電郵執下d 排位再send 番比我當回覆左，再要求跟當值主管查件事之後就一直無下文，打電話，whatsapp D 大陸CS 就識叫繼續電郵，D 內地人係小紅書嘈就快跟進，而家名人嘈你地又主動黎受死，食X啦國泰，連投訴都覆得仆X，即係叫我地唔係內地人唔係名人唔好坐你地啦以後。」
「喂，平時唔見你覆得咁快既項生鬧得好」
「會唔會係名人先處理？定一視同仁？」
「知唔知個醜字點寫 對上2次坐你地business 垃圾到不得了 淨係識收錢吾做野 機師射波係你公司問題吾好走出講完就賴落機師到 印度航空都好過你。。。 真係Angel放假！」
「你取消咗我回程航班，但係說只會退回相等於來回機票10%都無嘅票價？幾千元的來回機票，俾你取消咗回程卻只肯退回幾百元，你盤生意都幾好賺喎！」
「來搞笑的嗎？每個乘客tag你都會覆嗎？想請問如果佢真係私訊你，會點同提供咩協助？private jet???」
「跳出黎把鬼咩，一視同仁派miles咪算囉？未夠多關公？」
原文刊登於 Yahoo 娛樂