熱門搜尋:
段崇智 農曆新年2024 流感 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 明愛專上學院 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-09 16:57:05

國泰取消航班｜項明生怒轟國泰 小編一句回覆引爆網民公憤：平時唔見你覆得咁快

分享：
項明生怒轟國泰取消航班 小編一句回覆引爆網民公憤：平時唔見你覆得咁快！

項明生怒轟國泰取消航班 小編一句回覆引爆網民公憤：平時唔見你覆得咁快！

自去年12月底至今，國泰航空因機師流感缺勤，多個航班取消，導致唔少旅客行程受阻，當中包括旅遊達人項明生（James）。前日（7日）項明生喺社交網站出PO怒轟，指國泰航空因班機調動而取消航班，影響其行程之外，公司聲明更係「信佢一成雙目失明」。

航班取消項明生怒轟：信佢一成雙目失明！

航班取消項明生怒轟：信佢一成雙目失明！

航班取消項明生怒轟：信佢一成雙目失明！

項明生原定前日乘搭CX564航班，由台灣桃園機場前往日本關西機場，進行電視台拍攝工作，可惜佢喺八點半到達機場時，被地勤人員通知航班已取消。

佢喺社交網站出PO上載照片及寫道：

#因航隨時取消班機

「班機調度」！因航四個字，就打亂了我的行程！搭乘今天上午11:15的國泰航空CX564，由桃園機場前往關西機場，開始電視台的拍攝工作。我今天一早6:00就起身，搭機場捷運入去桃園，八點半到了機場，國泰的地勤人員說「不好意思，你的CX564班機取消了！」

「什麼？」

不是因為天氣原因，也不是機場封閉，原來是國泰自己的「班機調度」！

國泰地勤說「你可以經過首爾轉機，今晚八點到大阪（即係話12個小時之後到大阪）

或者明天搭同一班班機！很多日本乘客都改明天的班機返關西機場。（但我明天要開始拍攝！）

話外音：「選搭會隨時取消的因航，就係你唔好彩囉！」

有人好奇點解我喺台灣出發搭第五航權的國泰航空？因為這張機票是台灣電視台買的，而我聖誕跨年一直在台灣沒有回過香港。

#因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空

PS: 國泰今天發出的新聞稿，真係 #信佢一成雙目失明：

國泰航空傳媒聲明（2024年1月7日）

國泰航空謹向顧客保證，農曆新年出行高峰期間的航班服務將如常運作。

國泰集團行政總裁林紹波表示：「我們已採取措施，確保國泰航空的航班服務在農曆新年旅遊高峰期間運作如常，外遊港人及訪港旅客都可安心按原定計劃出行。 」

為踐行此目標，國泰航空已檢視航班時間表，並增加侯命機師數目以提升營運可靠性。此外，於一月份及二月份餘下日子，我們將每日整合平均六對航班，主要集中在每日班次較頻密的航線。我們將盡快聯絡受影響乘客，安排他們轉乘其他時間最接近的航班，或提供退款。

國泰航空就聖誕節長假出行高峰期的營運受阻，導致少量航班營運受影響或取消，對乘客致以歉意。我們已從中汲取寶貴經驗，除上述短期措施外，我們將會作出相應改善，確保未來航班運作穩定。在重建之路上，我們將秉持審慎及可靠的原則，繼續致力為顧客增加航班選擇。」
 

項明生怒轟國泰隨時取消班機

項明生怒轟國泰隨時取消班機

呢個PO一出，隨即引起網民討論，紛紛認為航行公司做法不當，例如：

「取消航班係旅遊保險唔包嘅, 再選搭國泰都係似賭博!」

「原本下個月想坐CX返香港，就係睇到你嘅遭遇，即刻改買其他航空公司機票，唔想畀因航破壞行程。」

「國泰照宜家的表現，有理由相信節節下跌了」

「揀得國泰就預咗啦！」

「呢間航空公司已不是第一首選」

「呢種甩碌連保險都好似無得賠⋯」

旅遊達人項明生（James） 旅遊達人項明生（James） 旅遊達人項明生（James）

小編一句回覆引爆網民公憤

而國泰航空嘅FB小編就喺相隔半日喺項明生嘅PO下留言回覆：「對於你的不便，我們感到抱歉。請你以私訊提供你的聯絡電話，我們會盡快與你跟進並提供協助。」

而項明生亦忍唔住寸佢話：「多謝你，事隔十二個鐘頭搵返我提供協助。我已經在十小時之前自費買了其他航空公司的機票，三個小時前順利抵達日本了。」

而其他網民亦不滿小編嘅回覆，紛紛留言：

「過晒時間先跟進有鬼用咩」

「我地有問題就只係識叫人電郵投訴，我十月又係桃園機場檯面問題，你地用我投訴電郵執下d 排位再send 番比我當回覆左，再要求跟當值主管查件事之後就一直無下文，打電話，whatsapp D 大陸CS 就識叫繼續電郵，D 內地人係小紅書嘈就快跟進，而家名人嘈你地又主動黎受死，食X啦國泰，連投訴都覆得仆X，即係叫我地唔係內地人唔係名人唔好坐你地啦以後。」

「喂，平時唔見你覆得咁快既項生鬧得好」

「會唔會係名人先處理？定一視同仁？」

「知唔知個醜字點寫 對上2次坐你地business 垃圾到不得了 淨係識收錢吾做野 機師射波係你公司問題吾好走出講完就賴落機師到 印度航空都好過你。。。 真係Angel放假！」

「你取消咗我回程航班，但係說只會退回相等於來回機票10%都無嘅票價？幾千元的來回機票，俾你取消咗回程卻只肯退回幾百元，你盤生意都幾好賺喎！」

「來搞笑的嗎？每個乘客tag你都會覆嗎？想請問如果佢真係私訊你，會點同提供咩協助？private jet???」

「跳出黎把鬼咩，一視同仁派miles咪算囉？未夠多關公？」

 

原文刊登於 Yahoo 娛樂

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受