國泰取消航班｜項明生怒轟國泰 小編一句回覆引爆網民公憤：平時唔見你覆得咁快

項明生怒轟國泰取消航班 小編一句回覆引爆網民公憤：平時唔見你覆得咁快！

自去年12月底至今，國泰航空因機師流感缺勤，多個航班取消，導致唔少旅客行程受阻，當中包括旅遊達人項明生（James）。前日（7日）項明生喺社交網站出PO怒轟，指國泰航空因班機調動而取消航班，影響其行程之外，公司聲明更係「信佢一成雙目失明」。

​ 航班取消項明生怒轟：信佢一成雙目失明！

項明生原定前日乘搭CX564航班，由台灣桃園機場前往日本關西機場，進行電視台拍攝工作，可惜佢喺八點半到達機場時，被地勤人員通知航班已取消。

佢喺社交網站出PO上載照片及寫道：

#因航隨時取消班機

「班機調度」！因航四個字，就打亂了我的行程！搭乘今天上午11:15的國泰航空CX564，由桃園機場前往關西機場，開始電視台的拍攝工作。我今天一早6:00就起身，搭機場捷運入去桃園，八點半到了機場，國泰的地勤人員說「不好意思，你的CX564班機取消了！」

「什麼？」

不是因為天氣原因，也不是機場封閉，原來是國泰自己的「班機調度」！

國泰地勤說「你可以經過首爾轉機，今晚八點到大阪（即係話12個小時之後到大阪）

或者明天搭同一班班機！很多日本乘客都改明天的班機返關西機場。（但我明天要開始拍攝！）

話外音：「選搭會隨時取消的因航，就係你唔好彩囉！」

有人好奇點解我喺台灣出發搭第五航權的國泰航空？因為這張機票是台灣電視台買的，而我聖誕跨年一直在台灣沒有回過香港。

#因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空

PS: 國泰今天發出的新聞稿，真係 #信佢一成雙目失明：

國泰航空傳媒聲明（2024年1月7日）

國泰航空謹向顧客保證，農曆新年出行高峰期間的航班服務將如常運作。

國泰集團行政總裁林紹波表示：「我們已採取措施，確保國泰航空的航班服務在農曆新年旅遊高峰期間運作如常，外遊港人及訪港旅客都可安心按原定計劃出行。 」

為踐行此目標，國泰航空已檢視航班時間表，並增加侯命機師數目以提升營運可靠性。此外，於一月份及二月份餘下日子，我們將每日整合平均六對航班，主要集中在每日班次較頻密的航線。我們將盡快聯絡受影響乘客，安排他們轉乘其他時間最接近的航班，或提供退款。

國泰航空就聖誕節長假出行高峰期的營運受阻，導致少量航班營運受影響或取消，對乘客致以歉意。我們已從中汲取寶貴經驗，除上述短期措施外，我們將會作出相應改善，確保未來航班運作穩定。在重建之路上，我們將秉持審慎及可靠的原則，繼續致力為顧客增加航班選擇。」

