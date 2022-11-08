國產片唔收得 外語片唔播得 外媒︰內地戲院4成停業

娛樂及體育活動喺新冠疫情措施下大受影響，千里迢迢由南非嚟嘅球迷因為顏色碼入唔到場睇比賽，又據聞好似即將嚟港開Show嘅南韓天團Blackpink被要求演出時戴口罩！雖然防疫措施仍然生效，不過叫做活動如常舉辦，唔似早前戲院等場所要閂門，戲都無得睇！

香港觀眾亦相當有心，戲院恢復營業後大大力支持，尤其港產片簡直回勇：科幻大片《明日戰記》過7300萬、愛情喜劇《飯氣攻心》過7200萬、愛情小品《緣路山旮旯》過1000萬，新上映以大角咀父母肢解案為藍本嘅《正義迴廊》成績亦相當理想，上映2周收近1000萬！

內地電影業受重挫

隔個關口，同樣採取嚴格防疫措施嘅內地電影業就無咁好彩，今年喺疫情下表現受重挫，連以往一定大收特收嘅國慶檔都表現慘淡。7套國慶檔新片《萬里歸途》、《平凡英雄》等一個星期總票房得14.96億人民幣，為2014年來最低。

國慶假期後所有新片無一跑出，今個星期先得套愛情片《我的遺憾和你有關》好少少，3日收1600萬人仔，同期票房依然比上咗成個月有多嘅《萬里歸途》少1200萬，認真慘淡！

嚴格限制進口片

除咗防疫限制影響票房表現，嚴格限制進口片上映亦令票房雪上加霜。內地外語片發行有限額，不過整體外語片數量有逐年遞減嘅趨勢，2019年共上映136部，2020年跌至43部，去年回升返去73部，但今年截至10月只得38部。

過審越來越難，直接影響外語片上映量，荷里活片廠唔願意為上映而大刀剪輯，迪士尼明言唔會再依賴內地票房。Marvel接連幾套《尚氣》、《永恆族》已經無喺內地上映，DC嘅《黑亞當》亦不在映期中。

中港合拍片更少

唔止外語片，連中港合拍片都好似少咗。單係上主旋律及本土電影，連內地觀眾都唔買單，結果搞死戲院，據《自由亞洲電台》報導，現時內地只得60%戲院營業。咁搞法，怕且難以實現超越美國成為世界最高票房國家。換個角度睇，唔駛為過審而拍戲，投資規模可能細咗，不過題材、類型或者會更精彩，港產片會否再次興盛？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載