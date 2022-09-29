國產《壯志凌雲》王一博主演《長空之王》上畫3日前突然被撤

內地十一國慶檔臨近，大片都準備就緒迎接億億聲票房。近年人氣爆上嘅藝人王一博，主演嘅「國產TOP GUN」本來安排國慶檔上畫，但喺尋日朝早電影公司突然以「為了能夠呈現更好製作效果」為由，上映前3日突然抽起！

有幾突然？本來《長》喺北京搞首映禮，王一博仲被影到上咗飛機飛去北京，就連預售都已經錄得3千幾萬成績，係同檔最好嘅一套。一句唔該，全部hold住。

撤檔原因眾說紛紜，其中一個講法係套戲講述戰鬥機試飛員嘅生活，而片中關於戰鬥機嘅資料同真實有出入，時間緊迫之下執都執唔切。另外一個傳言就梗係同呢期李易峰事件有關，花生友都估係咪片中主要人員「出咗事」，但係頭先都講過，狗仔隊都仲影到王一博，咁即係冇被拘留啦！

甄子丹新片《搜救》臨忙上畫

而「宇宙最強」甄子丹嘅新片《搜救》就臨急臨忙宣布10月3日上畫。《搜救》由《異度空間》導演羅志良擔任編劇同導演，講述甄子丹飾演嘅深圳遊客，一時大意令8歲大嘅仔喺冰天雪地嘅長白山走失，而救人時機「黃金48小時」亦慢慢過去，到底搵唔搵到個仔？

本來最有機會跑出嘅要抽起，預售排第2嘅《萬里歸途》相信會成為國慶檔票房之冠。《萬》係以真實戰亂地區撤僑行動改編，預告片見到有喺他方升起中國國旗嘅畫面，符合主旋律得來仲夠晒「燃」。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載