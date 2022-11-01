國際先生｜「浸大男神」李坤潮出戰馬尼拉贏第4名 珍惜仍以港人身份參加比賽

第14屆國際先生（Mister International）已在菲律賓馬尼拉圓滿結束，應屆香港代表是身高有183的「浸大男神」李坤潮（Jason Li），由賽前到大賽當晚都有亮眼表現，結果Jason順利殺入最後六強，除奪得Mister Kemans、Mister Ibeautified兩獎外，更獲得第四名，他之後在IG限時動態上寫：「曾經何時，我係幾咁想着住港隊波衫出國比賽，今晚，我能夠用第二種方式，去將香港帶畀更多人認識，凡親我聽到多一個人喺同我傾完偈之後，會話想嚟香港睇下、見識下係點樣嘅城市，咁就夠了，我就滿足了。」昨日，Jason從菲律賓啟程返港，已被私有化的他，獲女友帶燈牌接機，相當甜蜜。

李坤潮有亮眼表現，除奪得Mister Kemans、Mister Ibeautified兩獎外，更獲得第四名。

今屆國際先生的賽果，由多明尼加共和國的Manu Franco奪得冠軍，而印度代表Lukanand Kshetrimayum、委內瑞拉的Orangel Dirinot順序排名三甲，Jason則打進梗頸四，緊隨其後是菲律賓的MJ Ordillano，以及來自西班牙的Juan Pablo。

今屆國際先生，由多明尼加共和國的Manu Franco奪得冠軍。

Jason已被私有化

Jason擁有大大粒酒窩，加上笑容陽光，去年5月開始積極做Gym，練得8嚿腹肌腹肌及完美體態，賽事當日他就透過社交網分享過去15個月的健身過程。

Jason今次獲女友全力支持參選，在出發當日，他拿起區旗在機場拍照，hashtag更寫：「珍惜仍能用香港人身份出國比賽」，獲余香凝及歌手陳慧敏等留言打氣。