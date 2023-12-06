國際名模徐濤有接班人 12歲Faye出戰Super Model大賽有望拎獎

國際名模徐濤於94年開始開辦徐濤專業模特兒學校，培育出很多年輕新一代模特兒，獲封為「名模教母」。在她眾多的學生當中，她視12歲的Faye(潘祉晴) 為她未來接班人。 Faye曾參與多個品牌兒童時裝騷，榮獲多個獎項，早前在「2023年第三屆香港網絡人氣兒童模特大賽」榮獲第二名。最近她更是努力備戰，預備12月9日的Super Model大賽，就連在家練習，Faye都是氣勢十足，Faye媽媽都大呼被女兒迷倒。

Faye之前就已經參與過多個時裝節，包括日本時裝節Gucci、 廣州時裝節Dior、深圳時裝節、泰國時裝節等，同時又曾出席香港會展中心的活動，以及機場和迪士尼度假區的展覽活動等，T台上的經驗絕對十足。 早前參加了日本的模特兒大賽的Faye曾接受訪問時提到，她的偶像正是超級模特兒Kendall Jenner︰「我夢想有朝一日能似佢一樣取得卓越成功，成為一位著名嘅國際模特兒，甚至擁有自己獨特嘅時尚品牌。」