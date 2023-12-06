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娛樂
2023-12-06 22:28:56

國際名模徐濤有接班人 12歲Faye出戰Super Model大賽有望拎獎

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12歲的Faye(潘祉晴) 被視為國際名模徐濤接班人。

國際名模徐濤於94年開始開辦徐濤專業模特兒學校，培育出很多年輕新一代模特兒，獲封為「名模教母」。在她眾多的學生當中，她視12歲的Faye(潘祉晴) 為她未來接班人。

Faye曾參與多個品牌兒童時裝騷，榮獲多個獎項，早前在2023年第三屆香港網絡人氣兒童模特大賽」榮獲第二名。最近她更是努力備戰，預備129日的Super Model大賽，就連在家練習，Faye都是氣勢十足，Faye媽媽都大呼被女兒迷倒。

Faye曾參與多個品牌兒童時裝騷。

Faye之前就已經參與過多個時裝節，包括日本時裝節Gucci 廣州時裝節Dior、深圳時裝節、泰國時裝節等，同時又曾出席香港會展中心的活動，以及機場和迪士尼度假區的展覽活動等，T台上的經驗絕對十足。

早前參加了日本的模特兒大賽的Faye曾接受訪問時提到，她的偶像正是超級模特兒Kendall Jenner︰「我夢想有朝一日能似佢一樣取得卓越成功，成為一位著名嘅國際模特兒，甚至擁有自己獨特嘅時尚品牌。」

Faye(潘祉晴)前途無可限量。

其實Faye在大小活動中的表現已經吸引到一些國際設計師的注意，不過Faye直言在目前的模特兒生涯中最大的挑戰正正是語言障礙。「在日本表演時，我遇到困擾，我不懂日語，都無翻譯陪同。所以排練中我成日都感到困難，這妨礙我發揮最佳表現。」

年紀輕輕就有如此成就，這一切歸功與Faye的老師Murine和幕後最強支持者媽媽。Faye直言家人都非常支持她的模特事業，「我媽媽更是給予我極大的支持，鼓勵我向學業和模特活動中取得平衡，咁樣我就可可以追求夢想，同時不落後於學業。」她更以「永不放棄，相信自己」鼓勵年輕人保持堅持、耐心和勤奮，追求成功。

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