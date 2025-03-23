圭賢自認姜濤爸爸合唱《好得太過份》 姜濤苦練韓文 盼促成SuperJunior X MIRROR

前韓國男團Super Junior成員圭賢，昨日在澳門倫敦人綜藝館舉行10周年亞洲巡迴演唱會《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in MACAO》，他不僅展示卓越舞台功架，又十分有誠意準備廣東歌曲，感動一眾fans。當中MIRROR成員姜濤出現擔任嘉賓對唱《好得太過份》，更引來全場樂迷尖叫，氣氛達到高潮。
圭賢的亞洲巡唱，始於去年12月的首爾站，這次是他首次在澳門舉辦個人演唱會，他以一曲《Restart》拉開序幕，隨後用廣東話與粉絲打招呼，表達對澳門美食的思念。他幽默地表示，「因為唱抒情歌時擔心粉絲聽不明歌詞，因此希望大家能多多聽他的歌，這樣就能理解其中的意境。」
在演唱會中，圭賢與嘉賓姜濤共同演唱了《A Million Pieces》和《好得太過份》。圭賢對姜濤的讚美不斷，稱讚他的韓文能力和歌唱實力。姜濤則表示：「能與圭賢合作感到非常榮幸，我特別為此次演出付出了很多努力，甚至使用韓文拼音來學習歌曲。」姜濤又稱，「盼促成SuperJunior X MIRROR合作。」兩人之後深情演繹的《好得太過份》讓現場觀眾感動不已，並引發了不少互動。圭賢還幽默地提到，姜濤的媽媽非常愛看韓劇，所以特意在演唱會現場找姜濤的媽媽互動。
演唱會後半段，圭賢送上《Time with You》、《Flying, Deep in the Night》、《U》、《Sorry, Sorry》、《Devil》和《SUPER Clap》等好歌後，把現場氣氛推向高潮。在Encore環節，圭賢帶領fans們大合唱《在光化門》，並與舉著手幅的粉絲合影留念。他還獻唱了張敬軒的《隱形遊樂場》，表示這首廣東歌是他非常喜愛的作品，並歡迎粉絲將表現分享給張敬軒。
演唱會接近尾聲時，圭賢感謝在場的每一位fans，並透露回韓國後將專注於音樂劇的演出。他也提到，「完成此次巡演後，將計劃慶祝Super Junior出道20周年的活動，期待能在今年或明年再次回到澳門舉辦演唱會。」