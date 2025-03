圭賢自認姜濤爸爸合唱《好得太過份》 姜濤苦練韓文 盼促成SuperJunior X MIRROR

前韓國男團Super Junior成員圭賢,昨日在澳門倫敦人綜藝館舉行10周年亞洲巡迴演唱會《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in MACAO》,他不僅展示卓越舞台功架,又十分有誠意準備廣東歌曲,感動一眾fans。當中MIRROR成員姜濤出現擔任嘉賓對唱《好得太過份》,更引來全場樂迷尖叫,氣氛達到高潮。

演唱會後半段,圭賢送上《Time with You》、《Flying, Deep in the Night》、《U》、《Sorry, Sorry》、《Devil》和《SUPER Clap》等好歌後,把現場氣氛推向高潮。在Encore環節,圭賢帶領fans們大合唱《在光化門》,並與舉著手幅的粉絲合影留念。他還獻唱了張敬軒的《隱形遊樂場》,表示這首廣東歌是他非常喜愛的作品,並歡迎粉絲將表現分享給張敬軒。