圭賢自認姜濤爸爸合唱《好得太過份》 姜濤苦練韓文 盼促成SuperJunior X MIRROR

圭賢在台上唱出姜濤的《好得太過份》，歌迷十分感動。

前韓國男團Super Junior成員圭賢，昨日在澳門倫敦人綜藝館舉行10周年亞洲巡迴演唱會《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in MACAO》，他不僅展示卓越舞台功架，又十分有誠意準備廣東歌曲，感動一眾fans。當中MIRROR成員姜濤出現擔任嘉賓對唱《好得太過份》，更引來全場樂迷尖叫，氣氛達到高潮。

圭賢的亞洲巡唱，始於去年12月的首爾站，這次是他首次在澳門舉辦個人演唱會，他以一曲《Restart》拉開序幕，隨後用廣東話與粉絲打招呼，表達對澳門美食的思念。他幽默地表示，「因為唱抒情歌時擔心粉絲聽不明歌詞，因此希望大家能多多聽他的歌，這樣就能理解其中的意境。」