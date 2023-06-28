地獄式工作 《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》爆過百工作人員辭職

Sony Pictures 2018年動畫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man：Into the Spider-Verse)勇奪奧斯卡最佳動畫，今年第2集《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man：Across the Spider-Verse)票房已超越5億美元，同樣大獲好評。但成功背後往往非常殘忍。據美媒Vulture爆料，《飛躍蜘蛛宇宙》幕後人員，例如藝術家與動畫師，因受不到製片的無理要求及惡劣工作環境，過程中超過100名工作人員相繼辭職。

返足 365 日

該片的動畫師向Vulture透露，《飛躍蜘蛛宇宙》製片兼編劇Phil Lord是令幕後人員情緒崩潰的主因。「畫面決定權全落在Phil Lord身上，他經常改動畫面，習慣在接近完工時，才決定修改重畫，令全員返足365日工，每日工作11小時以上，大家也無法忍受，最終選擇辭職。」動畫師續說：「留下來的員工，就是不想中途離開，原因是一旦辭職，作品必會被接替的人改動，到時動畫完成，就沒有你可展現私作品了。」另外，動畫最終章《Spider-Man：Beyond the Spider-Verse》，見前只完成前期階段，無法在明年3月上映。