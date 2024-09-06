地球小姐｜林寶玉以超低胸晚裝亮相 冠軍謝迪菲望加強推廣環保意識

世界四大選美會之一的「地球小姐」選美大賽2024日前於中環舉行，「地球小姐」是一項年度的國際性選美賽事，旨在提升人們的環保意識。大會當晚更邀請到國際名模徐濤 (Murine) 、2023環球小姐拉脫維亞代表Kate Alexeeva、澳洲電影製作人兼選美模特兒Sarah Leyshan、「香港最強經理人」林寶玉(Connie)，以及「東張女神」陳瑞菱（Reina）擔任評判，各人均盛裝出席，林寶玉更以超低胸粉色晚裝亮相！

當晚比賽以4個環節進行，各佳麗分別穿著帶有環保意識的服裝出場，包括：第一輪的「再裝飾」（Re-dress）晚裝、第二輪的泳裝，第三輪由國際知名時裝設計師余竹安女士 (Ika) 所設計的晚裝系列，以及最後一輪的自選晚裝。7位決賽佳麗昨晚表現大勇，在各環節都能充分表現自己最好的一面，並向評審們分享自己對環境保護的意見。最後，由4號謝迪菲 (Ariel) 奪得冠軍，而5號劉爾穎 (Helen) 及3號馬卓雲 (Joan) 分別成為亞軍及季軍。1號佳麗周哲涵 (Swan) 獲得「最高貴大方」小姐榮譽，而2號梁愷家 (Monica) 則成為「最受歡迎」佳麗。

獲得冠軍的4號佳麗謝迪菲表示相當興奮：「我對之後嘅比賽同將來感到有啲興奮，但又有啲緊張，但我會期待它。其實「地球小姐」同典型的嘅選美比賽不同，因為我之前也參與過環保活動，我覺得大家需要推廣ESG，增加大家對環保嘅意識。」而同是選美出身的林寶玉，表示好榮幸能為比賽擔任評判：「勝出嗰三位都係我本身心水嘅人物，今次第一次擔任國際選美嘅評判，所以事前都做咗一啲功課，睇咗好多國際選美佳麗嘅表現，因為都希望選出一個高質素、能夠代表香港嘅佳麗。知道參賽者嘅職業質素非常之高，又有律師，銀行，所以冠軍選出嚟我都深信絕對能夠代表香港。」