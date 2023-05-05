坂口憲二相隔19年再拍木村 北村匠海回歸演出《風間公親-教場0-》

坂口憲二憑《醫龍》系列打響名堂，可惜早年因罹患罕見疾病而宣布無限期暫停演藝活動，期後他主力經營咖啡店並淡出幕前。早前他已被爆客串《風間公親-教場0-》，近日官方宣布他將以刑警「柳澤浩二」登場，這次不但是他久違達9年再度演出連續劇、更是時隔19年再與木村合作，引發廣泛關注！據悉，坂口將化身風間公親（木村拓哉飾）的後輩，為其秘密收集情報。

雨中悲劇改寫命運

除了坂口憲二，北村匠海亦登場揭開風間過去的秘密。在本周播出的第四集結尾，劇中新人刑警遠野章宏（北村匠海飾）在警校校長的推薦下加入「風間道場」，還被風間公親讚賞「能力不錯」，二人亦將發展成亦師亦友的關係。其實遠野章宏早於2021年《教場2》最終幕便曾經現身，當時他在雨夜被罪犯襲擊、頓時血流成河，被錐子插傷右眼的風間更激動直呼：「遠野，不准死！」短短數分鐘的雨中戲碼，讓不少觀眾直呼「戲味濃」、「想看續集」，隨着遠野章宏的登場，有望揭曉這宗悲劇的真相，以及找出風間的盲眼之謎！

談到早在《教場2》與木村結緣，北村匠海坦言從未想過：「對於我們這一代人來說，木村先生是我們透過電視所仰望的人，所以當我第一次見到他時，我不禁會想『哇，真的是木村先生呢！』那一刻我覺得自己回到了小時候。」製作人也透露「雨之悲劇」改寫了風間的命運，遠野更是催生「地獄教官」誕生的推手；而前作埋下的種種謎團，亦將在《風間公親-教場0-》逐步解開。