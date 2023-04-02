坂本龍一逝世｜從YMO電子音樂到電影配樂 《戰場上的快樂聖誕》與《末代皇帝溥儀》最經典

日本著名音樂大師坂本龍一於上月28日離世，終年71歲。這位樂壇巨匠於1952年出生於東京都中野區，早在3歲已開始學彈鋼琴，有傳他在幼稚園時期更創作兒歌。長大後，他在東京藝術大學主修電子音樂及民族音樂，期間涉足現場演奏、作曲及編曲等工作。然而真正為人所認識，是他與細野晴臣及高橋幸宏組成的Yellow Magic Orchestra(YMO)，以及之後的電影配樂工作。

1978年，擔任Keyboard手的坂本龍一，與負責彈Bass的細野晴臣，以及主音高橋幸宏組成Yellow Magic Orchestra(YMO)，利用樂器、電腦及合成器創作出嶄新的音樂風格，代表作包括《U.T》、《Riot In Lagos》及《君に、胸キュン》等，5年間席捲全球。YMO直至1983年解散，1993年及2007年曾經兩度重組。

曾奪格林美金球獎奧斯卡

擔任電影配樂，令坂本龍一攀上事業高峰。1983年，坂本龍一參演大島渚執導的電影《戰場上的快樂聖誕》，該片演員還有大衛寶兒及北野武等，他在幕前飾演日軍營長之餘，同時亦在幕後創作音樂，其中David Sylvian主唱的《Forbidden Colours》更成為經典。

4年後，坂本龍一、大衛伯恩和蘇聰為貝托魯奇電影《末代皇帝溥儀》負責配樂工作，作品橫掃電影及音樂頒獎禮，分別獲頒奧斯卡最佳原創音樂、金球獎最佳原創配樂，以及格林美獎等。值得一提的是，坂本龍一在《末代皇帝溥儀》中亦有客串演出，他在片中飾演日本軍官廿粕正彥。