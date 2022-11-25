坐看雲起時｜柳應廷Jer往京都捱冷落水拍虐心MV 預告將結合3年心血出專輯

等了3年，終於等到最後一塊拼圖。MIRROR成員柳應廷(Jer)與填詞人小克、監製王雙駿(Carl叔叔)在過去3年裡合作製作了10首歌，形成一幅大圖畫，最新作品《坐看雲起時》正是最後一塊拼圖。Jer特意飛往日本京都為新歌拍MV，更要浸完冰冷溪水又浸熱浴，雖然搞到頭暈身㷫，但能帶領樂迷回到3年前的首支單曲《水刑物語》，從曲詞編到MV湊合成圓滿圖畫，仍覺值得 計劃明年玩 band sound 完成了這3年來10首歌、3個系列的三部曲，Jer感覺好像完成了人生里程碑，說：「而家好想將呢10首歌出一隻碟，變咗一幅好完整嘅藝術品，同公司已經商量中，好快達成呢個願望。」完成了這個三部曲後，明年Jer希望可以嘗試這3年未試過的音樂，給歌迷看到他另一面向，特別入行前他是夾band 出身，所以好想明年可以試band sound、比較重比較開心正能量的歌給大家。

坐看雲起 勸勿走進死胡同 「坐看雲起時」是來自王維的作品《終南別業》中的一句「行到水窮處 坐看雲起時」，Jer補充說明道：「其實今年三部曲係base on 日本庭園裡的裝置藝術枯山水去寫個故仔：男主角經歷感情創傷，由第一部曲《離別的規矩》再到第二部曲《自毁的程序》，到今次《坐看雲起時》，某程度上男主角走入死胡同，最尾放唔低情緒。《坐看雲起時》其實係上天想同男主角講嘅嘢：面對乜嘢都好，其實世界咁大，人生咁長，唔好再轉牛角尖。即使對方離世，都會喺上天祝福佢。不過有好多嘢都係選擇，故事中男主角最尾都係選擇跳返入去深淵。」

虐心結局作「物語」前傳 Jer坦言，看到最後一塊拼圖的出現，他感到十分滿足，他說：「今年3首歌係物語系列嘅前傳，講述經歷感情事後，男主角跳入自己深淵、死胡同，最尾係喺一個好黑暗嘅旋渦深淵底下，以對應返第一首歌《水刑物語》喺水底等拯救嘅一句。睇見《坐看雲起時》最尾一部曲推出，實在好感動，三年嚟所做嘅project好圓滿，而家大家可以見到好大嘅Picture。」Jer更說，所有加拼合起來，有點像連續劇可以讓粉絲追看，自己都很開心能做到這樣有趣的故事。

浸水拍 MV 搞到 頭暈身㷫 今年三部曲的故事圍繞著枯山水，來到最終章，Jer特地往日本京都為新歌拍MV，「枯山水當中曲線同直線分別代表男同女，枯山水裡面嘅線條嘅相遇與碰撞，我覺得係好得意好似男女關係。」至於不熟水性的Jer，今次最辛苦應該是落水部份，因除了要在鴨川一條河拍一個落水鏡頭時，溪水好凍似浸冰水浴外，前一日又拍了一個浸浴缸畫面，Jer說：「其實有少少返返去第一首歌《水刑物語》喺泳池要潛水嘅感覺，因為浸溪水外，有一日又要浸浴缸，雖然係熱水，但我唔屬水性，浸喺水就好辛苦，浸完兩幕之後有脫水感覺，更有少少頭暈身㷫，好彩休息一日都冇事，但睇完畫面覺得好值得。」Jer更開心MV可以去到一個自己好想去的地方拍攝。