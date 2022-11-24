坐看雲起時｜柳應廷Jer新歌送離世柳粉及其至親 填詞人小克：寫了3日喊足3日

MIRROR成員柳應廷(Jer)自2020年單飛出solo開始，每年均會推出三部曲系列作品，全部由王雙駿(Carl 叔叔)監製編曲、小克填詞，以3年作為一個終結。過去兩年的「物語系列」和「重生系列」都互相呼應聯繫，來到今年最後的「虐心系列」，繼先後推出《離別的規矩》和《自毀的程序》後，昨晚(23日)Jer在社交平台宣布將於周五(25日)推出最終章《坐起雲風時》，他上載一張浸在水裡的宣傳照，臉向水面，置於「雲」字中「雨」部的中央，寫道：「謝謝你，感激在人生最後階段遇上，給予這歌生命。代你把它送給先生、家人，他們會知道你在遠方祝福著。看到三年來的最後一塊拼圖，十分值得，感動。」

小克：歌名袋咗好多年 《坐起雲風時》由「克牛」(Carl叔叔和小克)班底打造，作曲人則是首次為Jer作曲的周國賢。歌名令人想起王維《終南別業》中「行到水窮處，坐看雲起時」。起初讀Jer的發文，或許有點摸不著頭腦，原來他曾在一位柳柳粉(Jer粉絲)臨終前，唱過這首新歌，希望代這位已離世的柳柳粉，也代這位柳粉送給其丈夫和家人的作品。填詞人小克在社交平台以千字文解釋《坐起雲風時》的創作心路，他表示，早於今年初已收刲周國賢的demo，創作團隊一致決定為年尾壓軸。「歌名不知袋住幾年，林夕在《留白》寫了句差不多境界的「採菊東籬下」，便暗忖「坐看雲起時」也肯定長期寫在其備用歌名筆記本了吧？我要搶先一步啊！奈何多年來一直未等到適當旋律及人選，也萬料不到最後會在真正步進中歲之時寫給一位跳唱男團成員(Jer)。」

Jer初看歌詞後爆粗 小克透露，被周國賢創作的旋律觸動情緒，花3日填詞就喊足3日，至6月底才完成填詞，「情緒提供了很大能量(創作)，亦耗盡了我所有心力；交詞後，從來性情溫婉的柳仔，喜歡到連忙回了一個F字頭的英文(從未聽過他講粗口)。然後，跟大家一樣，是一連串漫長的等待，等錄等編等MV，心裡一直擔心⋯⋯怕柳仔難carry(最後他竟然唱得好到連作曲人都甘拜下風)、怕樂迷聽後太heavy⋯⋯同時卻焦急，想快點見街，因為我很想跟一個人分享。」

小克好友 突離世 小克文中提到「很想跟一個人分享」，原來是一位曾給他很多啓發的音樂家朋友，「因為他是間接把我從自毀深淵中救出的人，他曾經是那「岸邊伸出的一對手」」，每次小克都將作品交給這恩師過目，其中只有周國賢的《有時》和Jer的《風靈物語》獲讚，小克表示，「兩個歌手終於合作，如兩個漣漪碰撞散聚，輕輕融匯了相隔十年前後的兩個三部曲，真的很期待他會喜歡。九月，來不及等歌曲完成，我這位好朋友便突然去世了。」 為臨終歌迷 Jer首次獻唱 其後專欄作家李怡逝世，他生前的一個訪談節目名，正是《坐看雲起時》。而Jer亦面對類似的生離死別，小克續稱，「一位歌迷臨終前，在病床上聽了他第一次現場唱這首歌。事後柳仔跟我們說：『上到房之後，佢見到我好激動。雖然唔流利，但佢用盡力同我講咗好多嘢，話我哋啲歌其實真係可以幫到好多人，叫我遇到咩都唔可以放棄！』