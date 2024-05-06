垃圾｜馮素波囝囝移民 自己居無定所 留港致力做善事

80歲的馮素波，早前憑住一部關於「關注虐老」的短片《垃圾》，在法國康城世界影展(World Film Festival in Cannes)上攬下了3個大獎，當中包括最佳女演員（短片）。雖然該影展自2020年才舉辦，但波姐認為只要作品得到關注，便意義非凡，希望虐老的事情不要發生。

從沒想過為獎而工作 她自言是一個「冇獎長者」，並笑謂「舊時抽獎都永遠抽唔到我」。她說︰「我冇去奢求，我做每一樣嘢都係盡力而為，唔係因為個目標係想攞獎而去盡力做。獎係利息嚟嘅啫，係獎勵攞到返嚟梗係好，大家都有一種興奮，大家為呢一件事情出過力，大家有種鼓勵。對於我個人嚟講，我好似委屈咗佢，冇乜地方擺個獎，所以我將個獎放喺我契仔嘅寫字樓，因為佢係開藝員公司，希望話俾大家聽，契仔唔係亂安排工作，大家只要努力會拎到實際獎勵。」 她稱當時跟導演麥婉欣見面，對方已把劇本交給她，交代了角色背景之後，便急急離開，笑對方算是「一廂情願」。然而，她看過劇本之後，加上身邊的人鼓勵，再與導演了解到角色的背景後，認為有需要把長者受虐的事說出來，好讓長者們知道如何處理，及學懂解開心中的鬱結。

有傷在身照拉梳化通街行 她稱拍攝此片時，天氣非常炎熱，加上拍攝環境狹窄，演員連工作人員都迫在20多呎的環境下，笑言有點「虐老」的感覺。由於角色需要拖住一張大梳化去垃圾站，製作人員為免她太過操勞，特意在梳化下安裝幾個轆，令她拖的時候比較輕鬆些。她坦言接拍此片前，又因為拉傷了頸的神經，影響了膝頭的活動，她擔心影響拍攝，於是未有跟導演提及此事，幸好整個拍攝沒有加重她的傷患。波姐說︰「人力係一種賤力，賤力得人敬，我媽媽成日都講賤力得人敬，成班人出咗賤力，而家終於攞到個獎。」 首次跟 葛民輝合作 劇情提到她與葛民輝有對手戲，她表示二人從來未合作過，對方的角色也是一名比較後生的長者，仔女兒孫都要求他移民享福，但阿葛的角色認為自己有一種使命，留在香港可以為社會出一分力。現實中的波姐跟阿葛的角色相似，兒子移民英國，雖然曾著波姐跟他一齊到海外定居，但她未有跟去，除了在港的生活多姿多彩，也是因為工作有部份與慈善有關。

留港生活更精彩 她表示當初向囝囝了解到英國的生活，想起早上周圍行街飲下咖啡，夜晚待兒子歸來一齊食飯，生活乏味。相反，在香港她可以拍戲，跟朋友飲茶，而且英國往返香港時間長，如有工作便要好好安排時間，因此寧願自己留在香港過活。因為兒子不在港，波姐變得居無定所，但她沒有為此感到不便，相反感覺像度假。她說︰「你知香港租金又咁貴，我哋咁老，銀行唔接受我哋買屋，咁我咪喺朋友度住吓，好彩我親戚多，契仔啲地方又抖吓，都幾好，當成日去咗旅行，我真係日日都係旅行，都係方便親戚同朋友照顧我。」 問到日後何會考慮跟囝囝同住，以便照顧，波姐表示沒有想到這麼遠，也不知道自己有沒有這麼長命。雖然跟囝囝分隔兩地，但因為科技發達，所以一直都有靠電話聯絡，自己也會拍下工作的情況跟兒子分享，讓囝囝知道自己仍有魄力工作。