埋班作樂III｜王雙駿Edward Chan任導師 曾發掘姜濤《Dear My Friend,》《濤》音樂人

歷經兩屆，作詞人周耀輝和音樂人馮穎琪共同創辦的社企「一個人一首歌」，再次發起「《埋班作樂 III》 音樂創作及製作人才培育計劃」，招募36位來自曲、詞、編的新音樂人，培育香港音樂工業新一代人才。近年樂迷需求多變、本地音樂風格愈趨多元，今屆計劃以「香港音樂不停 青春不分朝夕」為主題，冀與音樂工業共同進步，回應不斷變化的時代。有意興趣的音樂人可於即日起至2月15日報名。
首兩屆電子作品集《埋班作樂》及《埋班作樂II》，先後有24個演出單位包括許廷鏗、陳柏宇、泳兒、陳潔靈 (featuring 柳應廷 / MC 張天賦 / Eagle Chan / Lucas Chuy / 梁瑞峰 / 陳樂) 、ERROR及6 號 @RubberBand等。首屆的作品集獲選為2020年度「KKBOX 編輯年度嚴選本地十大專輯」之一。第二屆則有衛蘭的《Leap Second》和梁釗峰《由佢La》，獲Apple Music 編輯推介為獨家單曲。
12位星級幕後導師
今屆的監製導師由6位升級至12位，包括王雙駿、Edward Chan、T-ma、徐浩、Bert、Goro Wong、于逸堯 、李端嫻、周錫漢、馮翰銘、賴映彤及蘇道哲。每屆均出產12首本地原創歌曲，連結新生代與業界知名製作人，每組所屬的演唱單位灌錄成歌，及於「成果總結音樂會」公開現場演繹。兩屆《埋班作樂》均發掘了多位有才華的本地新音樂人，包括 T-Rexx、吳林峰等。
監製Edward Chan從兩屆計劃中發掘了作曲及編曲新血林祐陞(Y.Siu)、Oscar Tong，二人參與的姜濤《濤》就獲得2023年度獲得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」；無獨有偶，Y.Siu早於2021年度已憑為姜濤編曲的《Dear My Friend,》獲「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。
許廷鏗2023年的專輯【in the round】中，有一半歌曲都與兩屆計劃的新音樂人合作，包括編曲人XTIE、mue、NIXON、作詞人T-Rexx、作曲人吳林峰。