埋班作樂III｜王雙駿Edward Chan任導師 曾發掘姜濤《Dear My Friend,》《濤》音樂人

歷經兩屆，作詞人周耀輝和音樂人馮穎琪共同創辦的社企「一個人一首歌」，再次發起「《埋班作樂 III》 音樂創作及製作人才培育計劃」，招募36位來自曲、詞、編的新音樂人，培育香港音樂工業新一代人才。近年樂迷需求多變、本地音樂風格愈趨多元，今屆計劃以「香港音樂不停 青春不分朝夕」為主題，冀與音樂工業共同進步，回應不斷變化的時代。有意興趣的音樂人可於即日起至2月15日報名。

首兩屆電子作品集《埋班作樂》及《埋班作樂II》，先後有24個演出單位包括許廷鏗、陳柏宇、泳兒、陳潔靈 (featuring 柳應廷 / MC 張天賦 / Eagle Chan / Lucas Chuy / 梁瑞峰 / 陳樂) 、ERROR及6 號 @RubberBand等。首屆的作品集獲選為2020年度「KKBOX 編輯年度嚴選本地十大專輯」之一。第二屆則有衛蘭的《Leap Second》和梁釗峰《由佢La》，獲Apple Music 編輯推介為獨家單曲。