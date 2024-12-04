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娛樂
2024-12-04 20:26:54

城城聖誕要為台灣巡唱排舞 張叔平要搞新意思 巨蛋騷未必復刻窗簾頭

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今個12月，城城要到美國及台灣開唱，非常忙碌。

今個12月，城城要到美國及台灣開唱，非常忙碌。

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郭富城(城城)今日出席某益生菌品牌活動，他稱做了爸爸後非常關注自己與家人的腸道健康。城城稱，囡囡未食益生菌時，較為容易生病，「囡囡依家冇咁容易感冒同病，因為身體免疫力提高咗，返學時冇咁易俾同學傳染，腸道又健康咗。」他稱自己一直有食維他命C及鈣片，但現在食了益生菌後，腸道非常健康，而且對於免疫力和營養方面都較易吸收。

 

城城指，服食益生菌後自己腸道健康咗。 城城非常高興，太太、囡囡將陪過台灣開騷。 城城稱，暫未睇《龍頭》、《終章》劇本，新戲會夥拍內地導演，他將演一個追債鬼。

太太囡囡陪過台灣開騷

城城相隔5年本月將在台北小巨蛋舉辦《ICONIC世界巡迴演唱會2024台北站》，他稱：「要先到美國洛杉磯、三藩市舉行巡唱，會返嚟香港過聖誕，因為搵咗美國老師幫我編舞，而且之前巡唱多數唱廣東歌，今次去台灣表演要改大量run down，加返多啲國語歌，平安夜都要排舞。」他稱開心的是太太及囡囡會陪他過台灣開唱。至於香港開騷時大受歡迎的窗簾頭，會否照搬到台灣，城城說：「呢樣要問張叔平，佢覺得要轉一下，佢想搞啲新意思，我覺得都好嘅，不過其實我自己都幾喜歡窗簾頭。」

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仲未睇《龍頭》《終章》劇本

談到電影方面，他稱新戲要演一個追債鬼，造型角色以前從未試過。至於大受歡迎的《九龍城寨之龍頭》，城城說：「《龍頭》同埋《終章》我仲未睇劇本，《城寨》系列好成功，拍第一集《圍城》時，我已經知道會係三部曲，而且我嘅角色戲份好重，不過要等出咗劇本先可以同大家傾。」

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