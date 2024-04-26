日本男星鈴木亮平主演Netflix電影《城市獵人》(City Hunter)已在全球上架，今次他化身冴羽獠(又名：孟波)大顯身手，片中更有脫剩三角褲及全裸曬肌場面，他自言拍裸露戲毫不怯場，笑言是多得當年演出《變態超人》累積的寶貴經驗。 獲張藝謀梁朝偉欣賞 鈴木亮平早前再度來港，出席亞洲電影大獎頒獎禮，並獲頒「卓越亞洲電影人大獎」殊榮，他表示非常榮幸，因為他很敬愛的日本前輩們也曾奪過這獎項，還有韓星李秉憲，今次特別與李英愛一同獲獎，使他深感光榮。鈴木亮平續說：「這次能夠與張藝謀導演及梁朝偉見面，兩位也表示非常欣賞我主演的電影《愛很自私》，這種經驗只有在這個場合發生，所以我非常感謝亞洲電影大獎能夠在香港舉行！」拿下這項殊榮可說是演藝事業獲得肯定。

視 冴羽 獠成龍為英雄 鈴木亮平由真人版《變態超人》到同志電影《愛很自私》均贏盡讚賞，一向被指可塑性甚高，今次在真人版《城市獵人》中飾演冴羽獠也令人期待，問到能在芸芸對手中獲得演出機會，自問有甚麼優勝之處時，他笑住回答：「我認為最愛冴羽獠的男演員應該非我莫屬，我從小就覺得他是一位英雄，成龍與冴羽獠在我兒時開始就是英雄人物，以前曾經想成為好似冴羽獠的男人，雖然結果卻完全不同，但我會想他怎樣去表達自己的想法，我認為沒有人比我更清楚！」 談到成名作《變態超人》要近乎全裸及露股演出，更要穿魚網絲襪襯激凸戰衣，鈴木亮平坦言回看自己演出也不覺羞恥，更說：「完全不會覺得尷尬，反而想給自己讚賞，平時很少重溫自己舊作，但今次亞洲電影大獎介紹我時播出了《變態超人》部分片段，自己很久沒看了，重溫也覺得的確是非常搞笑。演出《變態超人》是一個很好的經驗，事關我拍《城市獵人》也有裸體跳舞場面，要在大約100位臨時演員面前忘我起舞，很神奇地竟然不覺得尷尬，當我心想原因後，啊！應該是我拍過《變態超人》吧！」