日本男星鈴木亮平主演Netflix電影《城市獵人》(City Hunter)已在全球上架，今次他化身冴羽獠(又名：孟波)大顯身手，片中更有脫剩三角褲及全裸曬肌場面，他自言拍裸露戲毫不怯場，笑言是多得當年演出《變態超人》累積的寶貴經驗。
獲張藝謀梁朝偉欣賞
鈴木亮平早前再度來港，出席亞洲電影大獎頒獎禮，並獲頒「卓越亞洲電影人大獎」殊榮，他表示非常榮幸，因為他很敬愛的日本前輩們也曾奪過這獎項，還有韓星李秉憲，今次特別與李英愛一同獲獎，使他深感光榮。鈴木亮平續說：「這次能夠與張藝謀導演及梁朝偉見面，兩位也表示非常欣賞我主演的電影《愛很自私》，這種經驗只有在這個場合發生，所以我非常感謝亞洲電影大獎能夠在香港舉行！」拿下這項殊榮可說是演藝事業獲得肯定。
視冴羽獠成龍為英雄
鈴木亮平由真人版《變態超人》到同志電影《愛很自私》均贏盡讚賞，一向被指可塑性甚高，今次在真人版《城市獵人》中飾演冴羽獠也令人期待，問到能在芸芸對手中獲得演出機會，自問有甚麼優勝之處時，他笑住回答：「我認為最愛冴羽獠的男演員應該非我莫屬，我從小就覺得他是一位英雄，成龍與冴羽獠在我兒時開始就是英雄人物，以前曾經想成為好似冴羽獠的男人，雖然結果卻完全不同，但我會想他怎樣去表達自己的想法，我認為沒有人比我更清楚！」
談到成名作《變態超人》要近乎全裸及露股演出，更要穿魚網絲襪襯激凸戰衣，鈴木亮平坦言回看自己演出也不覺羞恥，更說：「完全不會覺得尷尬，反而想給自己讚賞，平時很少重溫自己舊作，但今次亞洲電影大獎介紹我時播出了《變態超人》部分片段，自己很久沒看了，重溫也覺得的確是非常搞笑。演出《變態超人》是一個很好的經驗，事關我拍《城市獵人》也有裸體跳舞場面，要在大約100位臨時演員面前忘我起舞，很神奇地竟然不覺得尷尬，當我心想原因後，啊！應該是我拍過《變態超人》吧！」
重溫《春光乍洩》偷師
已婚多年的鈴木亮平，憑同志片《愛很自私》再創事業高峰，他為同性戀角色可謂下了不少工夫，不僅請來御用髮型師為該片充當LGBTQ監修一職，他更向對方練習言行舉止，又跟不同行業的同性戀者相處，了解他們的生活及想法，還有平時面對的一些苦況，聆聽同志們的心底話讓他演出時更加投入。鈴木亮平拍攝《愛很自私》前更特別翻看王家衛名作《春光乍洩》偷師，他說：「我平常不會去參考其他電影，但今次卻參考了兩套作品，第一套是美國電影《夏菲米克的時代》(Milk)，另一套是王家衛的《春光乍洩》，特別是《春光乍洩》，已經超過20年前，仍影響了不少日本人，我希望拍攝一部能夠可以媲美的作品，而這次可以見到梁朝偉，感到十分榮幸，最近《春光乍洩》在日本有全新數碼修復版海報，覺得設計師做得很好，於是特意找他去幫我們設計海報。」鈴木亮平欣賞過不少港產片，他希望日後有機會跟梁朝偉、劉德華、洪金寶、成龍及李連杰等合作，而今次來到香港亦有幸認識不少電影人，對袁澧林(Angela)和伍詠詩印象最深刻，他指自己的經理人更是Angela的粉絲。
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來港首嘗田雞
鈴木亮平今次香港行逗留四天，有足夠時間享受美食，自言已進一步愛上香港，希望下次能夠以私人性質來港旅行，此行除了挑戰食鴨舌外，還試盡平時在日本沒有機會嘗到的食物：「昨天去了打邊爐，有很多種類的食物，首先我吃了豬腦，還有田雞，在日本很少吃得到，我去外國都會嘗試各地的珍奇食物，想不到田雞原來很好味，我覺得美味程度可媲美雞泡魚！」鈴木亮平當晚打邊爐直至半夜兩點，結果吃太多導致腸胃不適。今次除了品嘗地道美食外，他亦發現香港獨有的包裝紙巾原來非常實用，大爆化妝師很有興趣，笑指堅韌紙質用來抹汗簡直一流！
鈴木亮平主演真人版電影《城市獵人》已透過Netflix於全球上架，由《全裸監督》女星森田望智飾演女主角槙村香，演員陣容還有安藤政信、木村文乃，兩人分別扮演槙村秀幸和野上冴子。