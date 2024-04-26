城市獵人｜鈴木亮平封藝能界橡皮人 演完絕症角色增至192磅扮肥仔

日本男星鈴木亮平主演的Netflix真人版電影《城市獵人》(City Hunter)昨日已全球上架，日本方面展開龐大的宣傳攻勢，繼日前在新宿歌舞伎町舉行首映活動後，新宿亦以鋪天蓋地的廣告全力造勢，除了外牆大螢幕及巨型廣告板之外，更在地鐵站有超長海報，還出動流動宣傳車走遍東京鬧市。

《城市獵人》昨天推出後，廣大網民反應普遍讚好，更認為保持到Netflix拍攝電影的水準，不過觀眾卻對《全裸監督》女星森田望智飾演槙村香(惠香)一角引起討論，直指森田望智太醜，亦有人覺得惠香本身並非靚女，由森田望智演出也可以接受。