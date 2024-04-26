城市獵人｜鈴木亮平封藝能界橡皮人 演完絕症角色增至192磅扮肥仔

日本男星鈴木亮平主演的Netflix真人版電影《城市獵人》(City Hunter)昨日已全球上架，日本方面展開龐大的宣傳攻勢，繼日前在新宿歌舞伎町舉行首映活動後，新宿亦以鋪天蓋地的廣告全力造勢，除了外牆大螢幕及巨型廣告板之外，更在地鐵站有超長海報，還出動流動宣傳車走遍東京鬧市。
《城市獵人》昨天推出後，廣大網民反應普遍讚好，更認為保持到Netflix拍攝電影的水準，不過觀眾卻對《全裸監督》女星森田望智飾演槙村香(惠香)一角引起討論，直指森田望智太醜，亦有人覺得惠香本身並非靚女，由森田望智演出也可以接受。
40天增肥60幾磅
至於男主角鈴木亮平，在片中化身冴羽獠(又名：孟波)大顯身手，還以不文猥瑣一面示人，全裸演出盡展雄風。鈴木亮平入行接近20年，憑健碩身材及親切笑容深受觀眾歡迎，演技亦早已獲得肯定。
鈴木亮平一向扮乜似乜，當年參演偶像劇《我的帥管家》嶄露頭角，之後主演的代表作計有《變態超人》、《西鄉殿》、《TOKYO MER行動急診室》等，而在2015年演出由佐藤健主演的TBS日劇《天王的御廚》時，鈴木亮平曾為絕症角色激減45磅，由原本體重168磅減至123磅。同年，鈴木亮平為擔正電影《俺物語!!》花上40天增磅至192磅，火速增肥60多磅忠於角色；翌年，鈴木亮平再為扮演「變態超人」回復最佳狀態操出結實肌肉，堪稱是藝能界橡皮人！