執法者們｜宣萱懶理與古天樂結婚生仔傳聞 吳啟華大彈TVB Canteen食物難頂

宣萱昨日(2日)在前北九龍裁判法院，與黃宗澤、陳豪、馬國明、吳啟華、洪永城、羅子溢、陳瀅、陳敏之等，出席邵氏網劇《執法者們》的開鏡拜神儀式。她與吳啟華受訪時，被問到內地再傳她與古天樂已婚並誕下一對孖胎，她高呼：「好悶啊！」接著她半說笑指：「有仔好多年啦！」豈料身旁的吳啟華突自認是兩人的兒子，更爆出一句：「算啦，媽咪唔好理佢哋！」場面爆笑；再問她可有問古天樂取家用時，她笑稱，「佢有畀緊㗎，佢係我老闆嚟，不過可叫佢加啲。」她她認真表示，從英國朋友傳來的訊息得知有關傳聞，笑笑就算。

完成我的志願做警察 言歸正傳，問兩人在新劇角色時，曾演警務處處長的吳啟華笑言，被燉一級演副警務處處長。問到喜歡演醫生或警察時，他表示，「本身我鍾意演警察，因為爸爸以前係做警察，而細個嘅我的志願就係做警察，能夠演警察可以話完成咗我嘅心願。」啟華進駐小紅書成「美食KOL」，問到可會為劇集預備美食及探班，他爽快表示沒問題，更公開投訴TVB canteen食物難吃，宣萱神情驚訝，咁real得唔得架？吳啟華續說：「剛拍完一套TVB劇，個個都寧願自己帶飯。」更指已向總經理曾志偉反映。