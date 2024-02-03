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娛樂
2024-02-03 08:00:00

執法者們｜宣萱懶理與古天樂結婚生仔傳聞 吳啟華大彈TVB Canteen食物難頂

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吳啟華笑指自己是宣萱和古天樂的兒子。

吳啟華笑指自己是宣萱和古天樂的兒子。(羅錦鴻攝)

宣萱昨日(2日)在前北九龍裁判法院，與黃宗澤、陳豪、馬國明、吳啟華、洪永城、羅子溢、陳瀅、陳敏之等，出席邵氏網劇《執法者們》的開鏡拜神儀式。她與吳啟華受訪時，被問到內地再傳她與古天樂已婚並誕下一對孖胎，她高呼：「好悶啊！」接著她半說笑指：「有仔好多年啦！」豈料身旁的吳啟華突自認是兩人的兒子，更爆出一句：「算啦，媽咪唔好理佢哋！」場面爆笑；再問她可有問古天樂取家用時，她笑稱，「佢有畀緊㗎，佢係我老闆嚟，不過可叫佢加啲。」她認真表示，從英國朋友傳來的訊息得知有關傳聞，笑笑就算。

宣萱澄清在《執法者們》並非演法官，但角色甚具挑戰性。 邵氏網劇《執法者們》舉行開鏡拜神儀式。(羅錦鴻攝) 邵氏網劇《執法者們》演員陣容鼎盛。(羅錦鴻攝)

完成我的志願做警察

言歸正傳，問兩人在新劇角色時，曾演警務處處長的吳啟華笑言，被燉一級副警務處處長。問到喜歡演醫生或警察時，他表示，「本身我鍾意演警察，因為爸爸以前係做警察，而細個嘅我的志願就係做警察，能夠演警察可以話完成咗我嘅心願。」啟華進駐小紅書成「美食KOL」，問到可會為劇集預備美食及探班，他爽快表示沒問題，更公開投訴TVB canteen食物難吃，宣萱神情驚訝，咁real得唔得架？吳啟華續說：「剛拍完一套TVB劇，個個都寧願自己帶飯。」更指已向總經理曾志偉反映。

習慣做人質

宣萱則大賣關子，只透露是一個從未演過的角色，甚具挑戰性，「演戲演咗30年，但很多角色也很類似。今次角色與我本人的反差也很大！」她已積極上網搜集資料，並參考外國著名演員的心得，鑽研角色。感情線方面，繼《使徒行者2》、《陀槍師姐2021》後，宣萱再與陳豪有感情線，不過今次兩人之間夾著首次合作的馬國明，她笑言，「馬明？會唔會後生咗啲？都有啲擔心，始終都係唔同年代……但劇情上是OK！」至於會被做「人質」，她笑言已接受，但新劇則暫未知詳情。

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