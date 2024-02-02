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娛樂
2024-02-02 18:29:13

執法者們｜林嘉華相隔逾3年特地回港拍劇 自爆戲癮大去年往英國拍電影(有片)

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林嘉華特地從加拿大回港拍邵氏網劇《執法者們》。(羅錦鴻攝)

林嘉華特地從加拿大回港拍邵氏網劇《執法者們》。(羅錦鴻攝)

邵氏網劇《執法者們》今日(2)於前北九龍裁判法院舉行開鏡拜神儀式，三大視帝黃宗澤、陳豪和馬國明，聯同宣萱、吳啟華、陳瀅、陳敏之、羅子溢、劉佩玥、林嘉華、王敏德、蔡潔、劉穎鏇、梁競徽等均有出席，陣容鼎盛。其中林嘉華更特地從加拿大回港拍劇，他形容角色是集權力與金錢於一身世界級大奸角，對於能首次與陳豪和宣萱兩位好戲之人合作，甚表期待。林嘉華又自爆在疫情期間戲癮大發，去年更曾遠赴英國拍攝外國電影，非常厲害。

林嘉華表示在疫情期間一陣留在加拿大照顧家人，今次因劇本和角色吸引，特地回港拍劇，順道留港過農曆新年，「角色非常有錢，可說是全香港甚或國際級富豪，當權力與金錢集一身，就有很多故事可發生。」他指今次雲集幾個時代的演員，其中最期待是首度合作的宣萱和陳豪，希望能擦出新火花。至於可有美女包圍，他就笑言，全劇有很多美女，但未知會否包圍自己，劇本仍在修改中，有待正式拍攝才落實。

 

他直言戲癮大發，只要有好劇本與製作，絕對樂意參與，尤其支持本地製作。不過，他認為演員無分國界，「去年我去英國拍了一部西片，是英國電影，當然我都好支持香港製作。」問到外國與香港團隊製作的分別時，他直言，「上次跟加拿大團隊拍攝，他們的制度和工會，都能幫助整個製作團隊。我已做了好幾個不同的generation，其實看到香港的製作是已經比我們初入行時，在規則、秩序和時間都控制方面，都已做得很好。」

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