培生擂台｜四海大戰Flash Daddy只係45秒TKO 有人扔白毛巾投降

鍾培生主辦的《培生擂台：無敵盃》番外篇「四海大戰Flash Daddy」於今日舉行，羅祖勝（四海）與Flash Daddy的恩怨終於可以正面交鋒，用拳頭了結二人多年恩怨。由於四海曾是昔日香港拳王，而Flash Daddy亦一向自認非常打得，更有「香港戰神」外號，過去也參加過不少拳賽，不少網民好奇賽果會是如何。

鍾培生︰好 X 勁 四海對Flash Daddy根據原本賽程是會打6個回合，每回合120秒，但在首回合，四海只用45秒成功TKO對方。從鍾培生的社交平台見到，鍾培生在台上眼眨眨帶點茫然表示︰「Holy X！好X勁！」四海在台上就非常開心，有份到場的朋友就大叫他的名字，而Flash Daddy在台下一面黯然離開，而影片就見到他的眼角受傷。

四海迫到 Flash Daddy扔毛巾 鍾培生其後上載影片，見到四海一身肥肉跟一身肌肉的Flash Daddy在台上。四海率先揮拳，Flash Daddy明顯招架不住，更一度打至坐低險些跌出擂台。其後Flash Daddy一直處於下鋒及捱打狀態，只好一味雙手掩面保護頭部。四海更多次直拳打中Flash Daddy的面，裁判也一度將二人分開，但當Flash Daddy再次被逼至繩角時，其團拳隊扔出白毛巾投降。