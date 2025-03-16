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娛樂
2025-03-16 23:57:08

培生擂台｜四海大戰Flash Daddy只係45秒TKO 有人扔白毛巾投降

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鍾培生舉辦的《培生擂台：無敵盃》番外篇「四海大戰Flash Daddy」，Flash Daddy扔白毛巾投降。

鍾培生舉辦的《培生擂台：無敵盃》番外篇「四海大戰Flash Daddy」，Flash Daddy扔白毛巾投降。

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鍾培生主辦的《培生擂台：無敵盃》番外篇「四海大戰Flash Daddy」於今日舉行，羅祖勝（四海）與Flash Daddy的恩怨終於可以正面交鋒，用拳頭了結二人多年恩怨。由於四海曾是昔日香港拳王，而Flash Daddy亦一向自認非常打得，更有「香港戰神」外號，過去也參加過不少拳賽，不少網民好奇賽果會是如何。

鍾培生對於四海用45秒TKO對手，也大感震驚。 鍾培生對於四海用45秒TKO對手，也大感震驚。 Flash Daddy在台下一面黯然離開，而影片就見到他的眼角受傷。

鍾培生︰好X

四海對Flash Daddy根據原本賽程是會打6個回合，每回合120秒，但在首回合，四海只用45秒成功TKO對方。從鍾培生的社交平台見到，鍾培生在台上眼眨眨帶點茫然表示︰「Holy X！好X勁！」四海在台上就非常開心，有份到場的朋友就大叫他的名字，而Flash Daddy在台下一面黯然離開，而影片就見到他的眼角受傷。

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四海一身肥肉，被網民笑打不過肌肉型的Flash Daddy。 四海一身肥肉，被網民笑打不過肌肉型的Flash Daddy。 四海率先揮拳，很快打到Flash Daddy坐低。(鍾培生IG影片截圖) 四海率先揮拳，很快打到Flash Daddy坐低。(鍾培生IG影片截圖) 四海率先揮拳，很快打到Flash Daddy坐低。(鍾培生IG影片截圖) 四海率先揮拳，很快打到Flash Daddy坐低。(鍾培生IG影片截圖) Flash Daddy一直處於下鋒。

四海迫到Flash Daddy扔毛巾

鍾培生其後上載影片，見到四海一身肥肉跟一身肌肉的Flash Daddy在台上。四海率先揮拳，Flash Daddy明顯招架不住，更一度打至坐低險些跌出擂台。其後Flash Daddy一直處於下鋒及捱打狀態，只好一味雙手掩面保護頭部。四海更多次直拳打中Flash Daddy的面，裁判也一度將二人分開，但當Flash Daddy再次被逼至繩角時，其團拳隊扔出白毛巾投降。

Flash Daddy全程一直捱打。 Flash Daddy一度反擊。 Flash Daddy全程一直捱打。 Flash Daddy全程一直捱打。 Flash Daddy全程一直捱打。 四海出手，Flash Daddy零還擊之力。 四海出手，Flash Daddy零還擊之力。 Flash Daddy零還擊之力，其團隊決定扔白毛巾。

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