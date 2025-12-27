培生擂台｜四海對Black Joe開打在即 CK撞款底褲意外成焦點

羅四海比合約規定85kg 超出 3.9kg，被罰117,000 元。同時，Black Joe發現他的內褲是老翻牌子。

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2025 將於今晚舉行，焦點賽事落在香港拳王羅四海對澳門拳王Black Joe的賽事。 昨日（26日）四海過磅時體重達88.9 kg，比合約規定85kg 超出 3.9kg。根據賽前條款，超磅需按每0.1kg 罰款3,000元計算，四海需付 117,000 元罰款，且須獲對手同意方可繼續比賽。對手 Black Joe 得悉後當場應允照常開戰，令賽事順利繼續。網上期後流出四海的對話截圖，他回覆朋友表示用跑步去減磅，最後因為觸發了舊患令他成功隻腳腫起，減磅計劃因此告吹，寧罰錢了事。

鍾培生表示會繼續傾盡全力把《培生擂台：無敵盃》製作成全港結合運動與娛樂最優質的拳擊盛事。他昨日在過磅儀式上再次公開呼籲大家不要非法轉載賽事，他說：「我哋嘅拳手係用生命走上擂台為大家帶來娛樂，而線上付費點播嘅收益，係佢哋參與呢場拳賽嘅唯一收入來源。」 他強調每年均就非法盜播提出法律訴訟並成功追討賠償，表示大家只需花費港幣$300即可收看全部7場決賽及精彩表演。

其後Black Joe拍片嘲笑四海穿老翻牌子的底褲，他說：「我淨係知道有個牌子叫Calvin Klevin，但係呢個牌子就未聽過或者見過。」畫面便放圈出四海的底褲邊，見到上面的英文字為「Caile Kelin」，內褲的設計跟Calvin Klevin極為相似。事後鍾培生亦貼出跟同事的對話，表示在淘寶找到「Caile Kelin」的內褲。 從「Caile Kelin」 的淘寶官方平台見到，有自由式滑雪全國冠軍張浩作為代言，人民幣89元便有四條。四海留言回覆說：「流量呢D野終於比你發現。」Black Joe則回覆：「流量？咁你唔好著呀嘛！」