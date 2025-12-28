培生擂台｜羅四海輸俾Black Joe嗌爸爸 第二回合已見紅

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2025 於今晚在灣仔舉行，焦點賽事落在香港拳王羅四海對澳門拳王Black Joe的賽事。
到場看賽事的有趙善恆、松岡李那、霍哥、周嘉洛、焦浩軒及何晉樂、保錡等，就連主持完新城頒獎禮的林盛斌亦趕到現場支持。
羅四海與Black Joe進行六個回合，每個回合兩分鐘。在開始前，由前天堂鳥成員Gordon率領其舞團表演《登陸太陽》，當Gordon表演完畢後，他在台上拋出鍾培生的tee恤，其力度之大可以拋至觀眾席高處，認真犀利。
率先登場的是Black Joe，Bob 更在台下與他互相碰拳打氣，接住四海chill爆登場，非常歡愉。
四海跟Black Joe在首回合平分秋色，互相摸索。到第二回合，Black Joe 多次擊中四海頭部，四海隨即皮開肉裂，金色頭髮頓時染紅。二人多次進攻，但四海狀態明顯不及Black Joe。
第三、四回合，Black Joe的體能明顯在四海之上，但四海仍能揮出重拳，多次進攻，迫到Black Joe到繩角，Black Joe只好不斷防守。
然而，去到第五回合，四海突然回勇，兩度打到Black Joe跌出擂台，Black Joe處於下峰，不停挨打。四海雖然在第五回合反攻成功，但來到第六回合，雙方不停拉鋸，四海明顯體力不及Black Joe，加上未有防守，令他輸了不少分數。
到最後四海以166分比178分 輸掉拳賽，全場為Black Joe歡呼及不停大叫「爸爸」！由於二人曾協定輸掉的一方要叫對方做爸爸，四海當場跪低叫Black Joe「爸爸」，嚇得Black Joe立即叫他起身不要這樣。最後Black Joe提到是日是他媽媽的忌日，相信是對方的保佑，才令他完全拳賽。