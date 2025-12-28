熱門搜尋:
娛樂
2025-12-28 01:13:00

培生擂台｜羅四海輸俾Black Joe嗌爸爸 第二回合已見紅

四海因腳傷未有操練，最後輸俾Black Joe。（吳康琦攝）

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2025 於今晚在灣仔舉行，焦點賽事落在香港拳王羅四海對澳門拳王Black Joe的賽事。
到場看賽事的有趙善恆、松岡李那、霍哥、周嘉洛、焦浩軒及何晉樂、保錡等，就連主持完新城頒獎禮的林盛斌亦趕到現場支持。

Bob與保錡密斟。（吳康琦攝） 保錡每年都入場睇比賽。（吳康琦攝） 曹星如 霍哥 趙善恆（左）跟何晉樂（右三）到場支持。（吳康琦攝） 周嘉洛與焦浩軒。（吳康琦攝） 松岡李那與Black Joe。（吳康琦攝）

羅四海與Black Joe進行六個回合，每個回合兩分鐘。在開始前，由前天堂鳥成員Gordon率領其舞團表演《登陸太陽》，當Gordon表演完畢後，他在台上拋出鍾培生的tee恤，其力度之大可以拋至觀眾席高處，認真犀利。

率先登場的是Black Joe，Bob 更在台下與他互相碰拳打氣，接住四海chill爆登場，非常歡愉。

Gordon擔任表演嘉賓。（吳康琦攝） Gordon擔任表演嘉賓。（吳康琦 Gordon擔任表演嘉賓。（吳康琦 四海chill住出場。（吳康琦攝） Black Joe信心滿滿。（吳康琦攝） Black Joe信心滿滿。（吳康琦攝） 四海chill住出場。（吳康琦攝） 四海chill住出場。（吳康琦攝）

四海跟Black Joe在首回合平分秋色，互相摸索。到第二回合，Black Joe 多次擊中四海頭部，四海隨即皮開肉裂，金色頭髮頓時染紅。二人多次進攻，但四海狀態明顯不及Black Joe。
第三、四回合，Black Joe的體能明顯在四海之上，但四海仍能揮出重拳，多次進攻，迫到Black Joe到繩角，Black Joe只好不斷防守。

Black Joe不停防守，四海多次主動出擊。（吳康琦攝） Black Joe不停防守，四海多次主動出擊。（吳康琦攝） Black Joe不停防守，四海多次主動出擊。（吳康琦攝） Black Joe不停防守，四海多次主動出擊。（吳康琦攝）

然而，去到第五回合，四海突然回勇，兩度打到Black Joe跌出擂台，Black Joe處於下峰，不停挨打。四海雖然在第五回合反攻成功，但來到第六回合，雙方不停拉鋸，四海明顯體力不及Black Joe，加上未有防守，令他輸了不少分數。

Black Joe不停防守，四海多次主動出擊。（吳康琦攝） 四海打到Black Joe跌出擂台。（娛樂組攝） 四海打到Black Joe跌出擂台。（娛樂組攝 四海打到Black Joe跌出擂台。（娛樂組攝 四海打到Black Joe跌出擂台。（娛樂組攝

到最後四海以166分比178分 輸掉拳賽，全場為Black Joe歡呼及不停大叫「爸爸」！由於二人曾協定輸掉的一方要叫對方做爸爸，四海當場跪低叫Black Joe「爸爸」，嚇得Black Joe立即叫他起身不要這樣。最後Black Joe提到是日是他媽媽的忌日，相信是對方的保佑，才令他完全拳賽。

四海中了Black Joe幾拳之後，頭破血流。（娛樂組攝） 四海中了Black Joe幾拳之後，頭破血流。（娛樂組攝） Black Joe勝出之後，心情激動。（娛樂組攝） Black Joe勝出之後，心情激動。（娛樂組攝） Black Joe勝出之後，心情激動。（娛樂組攝） Black Joe勝出之後，心情激動。（娛樂組攝） Black Joe勝出之後，心情激動。（娛樂組攝）

