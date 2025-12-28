培生擂台｜羅四海輸俾Black Joe嗌爸爸 第二回合已見紅

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2025 於今晚在灣仔舉行，焦點賽事落在香港拳王羅四海對澳門拳王Black Joe的賽事。 到場看賽事的有趙善恆、松岡李那、霍哥、周嘉洛、焦浩軒及何晉樂、保錡等，就連主持完新城頒獎禮的林盛斌亦趕到現場支持。

羅四海與Black Joe進行六個回合，每個回合兩分鐘。在開始前，由前天堂鳥成員Gordon率領其舞團表演《登陸太陽》，當Gordon表演完畢後，他在台上拋出鍾培生的tee恤，其力度之大可以拋至觀眾席高處，認真犀利。

率先登場的是Black Joe，Bob 更在台下與他互相碰拳打氣，接住四海chill爆登場，非常歡愉。