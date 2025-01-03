培生擂台｜鍾培生撩蔣介石後人蔣友青對打 談去年搵「劉馬車」出賽損失慘重：我知錯喇

香港拳賽《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024明晚在灣仔修頓場館展開，今日在尖沙咀iSQUARE開記者會及安排17 場拳手進行過磅儀式，不過空条皮皮因眼角膜受傷，導致他與賞金獵人的拳賽已告取消。 活動結束後，鍾培生接受傳媒訪問，並跟兩名來自日本的Ring Girl企定定合照。鍾培生認為看似和平的賽事，到時在擂台上會好有火，當中兩位女拳手細細、Kamchi表面看似好恭敬，他指兩人到時定會打得好落力，當中Kamchi因體重超磅，所以大會罰她戴上重兩安士拳套應戰。

最睇好 曹 Bee 談到獎金，今屆每位拳手均有幾千蚊底薪，如果成功KO可額外有五位數的Bonus，屆時會將部份線上收益分予每位選手，去年獲最低金額的拳手也可分14,400港元。鍾培生自言今次都好想落場打埋一份，最想跟蔣介石後人「北伐司令」蔣友青對打，操得好fit亦是名門望族，對方跟自己也有一排腹肌，所以希望可以跟蔣友青一決高下。 問到最睇好的選手，鍾培生表示：「開始我係好睇好阿Jack，我同曹Bee講你算啦，唔好打啦！結果呢個禮拜做咗好多訪問，關注一眾拳手，見到曹Bee開始好有火，同時見到好冷靜，feel到風暴嚟之前，會係一場好精彩、五五波嘅比賽。