培生擂台｜鍾培生撩蔣介石後人蔣友青對打 談去年搵「劉馬車」出賽損失慘重：我知錯喇

香港拳賽《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024明晚在灣仔修頓場館展開，今日在尖沙咀iSQUARE開記者會及安排17 場拳手進行過磅儀式，不過空条皮皮因眼角膜受傷，導致他與賞金獵人的拳賽已告取消。
活動結束後，鍾培生接受傳媒訪問，並跟兩名來自日本的Ring Girl企定定合照。鍾培生認為看似和平的賽事，到時在擂台上會好有火，當中兩位女拳手細細、Kamchi表面看似好恭敬，他指兩人到時定會打得好落力，當中Kamchi因體重超磅，所以大會罰她戴上重兩安士拳套應戰。
最睇好曹Bee
談到獎金，今屆每位拳手均有幾千蚊底薪，如果成功KO可額外有五位數的Bonus，屆時會將部份線上收益分予每位選手，去年獲最低金額的拳手也可分14,400港元。鍾培生自言今次都好想落場打埋一份，最想跟蔣介石後人「北伐司令」蔣友青對打，操得好fit亦是名門望族，對方跟自己也有一排腹肌，所以希望可以跟蔣友青一決高下。
問到最睇好的選手，鍾培生表示：「開始我係好睇好阿Jack，我同曹Bee講你算啦，唔好打啦！結果呢個禮拜做咗好多訪問，關注一眾拳手，見到曹Bee開始好有火，同時見到好冷靜，feel到風暴嚟之前，會係一場好精彩、五五波嘅比賽。
非歧視白卡
對於上屆一口氣邀請網上紅人及話題人物參加《培生擂台：無敵盃》，包括劉馬車、周永恆、龍心及霍哥，當中劉馬車在2023年11月30日出席完賽前過磅記招後，立即因非禮女童被警方拘捕，連累拳賽搞唔成兼賠償數十萬損失，鍾培生今次就說：「今次參賽者背負唔同嘅嘢，好多係拳王、正常工作，舊年太譁眾取寵，我哋汲取咗教訓，搞唔成兼賠咗幾十萬飛，我知錯喇，搵番啲有責任心嘅人。」強調並非歧視任何人士。