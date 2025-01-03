培生擂台｜Andy哥師承日本拳王野上真司 想再同193阿Dee拍節目

香港拳賽《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024明晚在灣仔修頓場館展開，今日在尖沙咀iSQUARE開記者會及安排17 場拳手進行過磅儀式。今次拳賽有不少YouTuber參加，當中包括Andy哥對RockGor，沒想到的是Andy哥原來是日本前WBO 拳皇的野上真司的徒弟，而野上真司亦有參與，他將對戰香港拳擊界後起之秀「香港葵芳AK」。
師承日本拳王野上真司
Andy哥為了今次比賽除了不停操練之外，更清減了不少，成功令消失多年的下顎骨重見天下。他表示因為同時要工作，只要一有時間便去練習，形容是「全力以赴」。他表示今次參賽是因為野上真司緣故，「老師問我點解香港拳擊搞唔起，我話因為冇明星選手，自從曹星如之後就冇，冇明星自然就搞唔起！」
他指野上真司希望可以在香港找到合適的年青選手，希望把他們帶回日本訓練成專精Boxing 的職業拳手，令仔們成為「香港明星拳王」。他又指香港人對野上真司不認識，貿然帶人去日本跟他操練會被當是拐子佬，於是建議他參加《培生擂台：無敵盃》增加名氣。
有信心打低JackGor
他表示原本無意參加，但發現幫野上真司處理來港文件、安排住宿、陪他參賽的過程太漫長，所以寧願也參加。Andy哥說︰「咁我寧願參加埋啦，鍾培生要俾錢我㗎嘛，我跟到佢尾又無咗份糧，我好唔抵喎！不如我落埋場！」Andy哥與RockGor上磅時，更追加賭局，表示輸家要捐拳酬之外，仲要由「哥」改名做「仔」足一個月。Andy哥直言非常有信心可以打低RockGor。
想同193阿Dee再合作
問到有沒有叫好友ERROR的郭嘉駿來觀賽，他就大賣關子。他表示兩星期前曾跟193飲酒，之後為備戰戒酒兩星期。問到何時再跟193及Dee再拍《酒精路跑》，他表示在香港很難拍，因為193及Dee太多fans，會很多人圍觀，但可以考慮到日本拍，希望日後可以連埋保錡合作拍一些節目，但大前題是要他們有檔期。