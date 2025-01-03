培生擂台｜Andy哥師承日本拳王野上真司 想再同193阿Dee拍節目

香港拳賽《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024明晚在灣仔修頓場館展開，今日在尖沙咀iSQUARE開記者會及安排17 場拳手進行過磅儀式。今次拳賽有不少YouTuber參加，當中包括Andy哥對RockGor，沒想到的是Andy哥原來是日本前WBO 拳皇的野上真司的徒弟，而野上真司亦有參與，他將對戰香港拳擊界後起之秀「香港葵芳AK」。

師承日本拳王野上真司

Andy哥為了今次比賽除了不停操練之外，更清減了不少，成功令消失多年的下顎骨重見天下。他表示因為同時要工作，只要一有時間便去練習，形容是「全力以赴」。他表示今次參賽是因為野上真司緣故，「老師問我點解香港拳擊搞唔起，我話因為冇明星選手，自從曹星如之後就冇，冇明星自然就搞唔起！」

他指野上真司希望可以在香港找到合適的年青選手，希望把他們帶回日本訓練成專精Boxing 的職業拳手，令仔們成為「香港明星拳王」。他又指香港人對野上真司不認識，貿然帶人去日本跟他操練會被當是拐子佬，於是建議他參加《培生擂台：無敵盃》增加名氣。