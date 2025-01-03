培生擂台｜Babyface對戰魔筋斌叔 稱阿儀心智唔啱睇拳賽feel到梁敏巧支持自己

鍾培生將於明日(4日)在灣仔修頓舉行《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024，今日大會安排17場賽事組合在尖沙咀過磅。鍾培生帶同兩位日本Ring Girls到場，去年有參與的霍哥亦有現身支持。過去鍾培生搞的拳賽都有不少話題人物，雖然今年他表示希望大家注重拳賽，但他亦請了Babyface對戰去年決賽優勝者「魔筋斌叔」。

在過磅儀式上，Babyface西裝骨骨到場，但因為要過磅的關係，在場不少參賽者都要脫去上衣，甚至脫剩boxer，而Babyface開初守身如玉，僅脫去西裝。他的對手「魔筋斌叔」就非常大方，僅以boxer上陣。去到faceoff環節時，在場人士起鬨，最後他亦脫掉上衣。 「魔筋斌叔」在會上揚言要將他由「Babyface」打到變「Manface」，而Babyface就稱會打死斌叔，但他仍不放過任何一個溝女機會，用日文邀請身後的Ring Girl新海まき(Maki Shinkai)為他打氣，他更用日文自稱是「kawaii baby san」。

自稱打拳之後 吸引不少女士 Babyface與「魔筋斌叔」一齊受訪，二人亦不忘展開口水戰。Babyface稱每日操練3小時，並減了2kg，現時體重為83.6公斤，更謂「留啲磅數打死佢」。斌叔表示完了初賽之後，體重由82公斤升至85公斤，但不少朋友想他打死Babyface，但怕打死對方，於是減至80.6公斤。斌叔稱自己的訓練非常全面，更寸Babyface「唔係日日操就有用」，「有信心打到佢man咗」。 Babyface更自信滿滿表示在拳館吸引不少女士青睞，他說︰「好多女士、拳友、gym友都被我吸引咗，因為我係一個零基礎肥肥地嘅可愛肥仔，佢哋都好佩服我！」他又表示自己一向都好man，不需要斌叔幫手。斌叔聞言表示「係咪即係叫我留手？」

一打五嗌人係白卡只係 gimmick 由於Babyface曾揚言一打五，但今次僅跟斌叔對打，沒料到他竟然稱「一打五」是gimmick而已。斌叔說︰「你真係唔好咁大聲講，今次有好多拳王係度，叫一聲真係好多人走埋嚟！」提到Babyface曾指一眾參賽者是白卡，Babyface表示都是gimmick，斌叔即向一眾拳手大聲叫︰「喂！咁多位拳手，記唔記得Babyface話你哋係白卡呀？」一眾拳手隨即走近台下謂︰「gimmick？」 Babyface即笠水反指魔筋斌叔「黐筋」，斌叔就謂︰「你講咗就認啦！我係你就要講『我話你哋係白卡，我依家都係話你係白卡』一個人man唔man要睇言行！」Babyface未知是否被一眾拳手圍毆，在辯駁期間將「魔筋斌叔」讀成「魔筋阿大叔」。