培生擂台｜Babyface險被打死 多謝梁敏巧叫參加者白卡係同鍾培生夾？

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024昨日(4日)在灣仔修頓舉行，ERROR的193郭嘉駿、Dee何啟華、一哥布偉傑、松岡李那、鍾翠詩、俞可欣、余宗遙等到場觀賽。Babyface的好友薛影儀亦有到場，當問到她是否來支持Babyface時，竟然斬釘截鐵表示不支持，令Babyface非常無奈。

長期捱打被終止賽事

Babyface上台時，全場大叫梁敏巧的英文名Maggie，賽事開始之後，魔筋斌叔亦毫不留力跟Babyface對打，Babyface長期處於挨打狀態，更有幾次被斌叔打至坐低。然而，Babyface仍堅持起身繼續，全場歡呼。

由於Babyface只得1個月時間準備，因此明顯見到雙方實力懸殊，到最後裁判以安全為由終止了比賽，並判斌叔勝出。

多謝《東張》Maggie

Babyface在台上表示對自己的表現滿意，自己打出一份勇氣，最後仍不忘多謝梁敏巧，表示認識了對方之後，自己進步了不少，他說︰「多謝你令我不停進步，我會繼續努力！」全場聞言隨即歡呼拍掌。