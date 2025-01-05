培生擂台｜Babyface險被打死 多謝梁敏巧叫參加者白卡係同鍾培生夾？

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024昨日(4日)在灣仔修頓舉行，ERROR的193郭嘉駿、Dee何啟華、一哥布偉傑、松岡李那、鍾翠詩、俞可欣、余宗遙等到場觀賽。Babyface的好友薛影儀亦有到場，當問到她是否來支持Babyface時，竟然斬釘截鐵表示不支持，令Babyface非常無奈。
長期捱打被終止賽事
Babyface上台時，全場大叫梁敏巧的英文名Maggie，賽事開始之後，魔筋斌叔亦毫不留力跟Babyface對打，Babyface長期處於挨打狀態，更有幾次被斌叔打至坐低。然而，Babyface仍堅持起身繼續，全場歡呼。
由於Babyface只得1個月時間準備，因此明顯見到雙方實力懸殊，到最後裁判以安全為由終止了比賽，並判斌叔勝出。
多謝《東張》Maggie
Babyface在台上表示對自己的表現滿意，自己打出一份勇氣，最後仍不忘多謝梁敏巧，表示認識了對方之後，自己進步了不少，他說︰「多謝你令我不停進步，我會繼續努力！」全場聞言隨即歡呼拍掌。
斌叔被Babyface毅力感動
Babyface與斌叔賽後接受訪問，二人惺惺相識，互相感謝對方。Babyface就指當下被打至坐低，自己只是堅持「不怕死打出最後90秒」的信念令自己一定要站起來。斌叔指Babyface的毅力令他驚喜，因為對方中了他幾拳重拳倒下，但竟然站起來，對新手來說，他竟然還可以再還手，更笑謂如果自己是女人一定冧Babyface。
鍾培生擂台讓大家打出信念
斌叔家人舉燈牌到場，囝囝更落力為他打氣，他表示希望成為兒子的榜樣。他坦言大家都以為參賽的都是白卡，但不少參加者都知道自己不是要做世界冠軍及職業打手，希望觀眾要明白大家都是付出不少努力及準備，目標是想走自己的路，證明自己。
談到Babyface早前稱一眾參賽者是白卡，他竟然稱是跟鍾培生夾的宣傳策略，之後他表示對方給予一個很好的平台讓大家表達做人理念，他表示只要有勇氣，面對任何困境、強人有自信擊破困局，只要站得起身，便是男子漢。