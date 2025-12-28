培生擂台｜Black Joe認四海唔易對付 指對方出拳超重

Black Joe勝出，打敗羅四海。（吳康琦攝）

羅四海對戰Black Joe，經過六回合後，四海以166分比178分 輸掉拳賽，全場為Black Joe歡呼及不停大叫「爸爸」！由於二人曾協定輸掉的一方要叫對方做爸爸，四海當場跪低叫Black Joe「爸爸」，嚇得Black Joe立即叫他起身不要這樣。 Black Joe更即場表示捐出三萬蚊拳酬予大埔宏福苑災民，希望可以幫助他們重建家園。

今次贏運氣 Black Joe接受訪問時表示贏四海都不簡單。他說：「因為佢個人比較重，如果大家同磅數，第四、五個回合會比佢KO咗！因為我打嘅拳都好重，佢都仲可以企喺度，今次係我好彩，佢體能唔好，應該會係打回。」 被四海打到頭暈 提到四海超磅變相較有優勢，Black Joe表示有擔心，「如果中佢一拳好型嘅話，就會即刻瞓低。我中咗佢幾拳都好暈，但係我係咁同自己講一定要醒，一定要贏！堅持到底！」打柚子，因為四海比較重，所以不能和他硬碰，只能和他打距離，能夠有如此成績已經很開心。在第二、三回合打到四海爆缸，他直言上到擂台便是你死我亡，大家都預到有這樣的情況出現。

唔需要四海跪低 談到第五回合他被打到跌出擂台，Black Joe指今次擂台的繩比較軟，加上四海推了他一下，令他跌出去，自己當下怕跌出去受傷影響表現，幸好拳證及裁判等有經驗，拉他回去。問到有沒有覺得四海輕敵，他認有，可能對方沒想過他出拳快。 提到四海下跪叫爸爸，他說沒有想過，「我冇諗過要叫佢跪喺度，因為係好唔尊重人，邊個跪喺度，我都唔會俾，因為我係一個好尊重人嘅人，每一位拳手、每一個運動員我都好尊重，所以我唔會叫佢跪喺度。叫我爸爸就算啦，跪喺度就唔好啦，好唔尊重人。」

捐拳酬予宏福苑 他捐出拳酬予宏福苑災民，他稱事前已計劃好，他稱原本拳酬有可以cover他健身、練拳的費用。他說：「我唔係一個有錢人，今次權籌係可以cover到我去練習嘅錢，我都洗咗幾萬蚊，去練個body、訓練，但係唔緊要，因為我知道出邊更加有人需要，所以冇問題！」 問到今次比賽最想多謝的人，他感性地說：「我最想多謝嘅人係我媽媽，我媽咪就係兩年前12月27號走嘅，我相信佢今日喺上面睇住我，所以咁順利，多謝我媽咪！仲有香港fans，澳門嘅兄弟！」