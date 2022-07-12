基斯頓比爾再拍大衛奧羅素新片 公開破格單眼造型

基斯頓比爾每次為電影均瞓身及有破格演出，今次新作《Amsterdam》則以單眼造型示人。

金球獎大導演大衛奧羅素（David O. Russell）慢工出細貨，繼《騙海豪情》（American Hustle）、《失戀自作業》（Silver Linings Playbook）後，蘊釀七年推出史詩式犯罪新作《Amsterdam》，今次演員陣容星光熠熠，齊集荷李活一眾演技派，包括三位金像影帝基斯頓比爾 (Christian Bale)、羅拔迪尼路（Robert De Niro）、雷米馬利克 (Rami Malek)、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《TENET天能》（Tenet）約翰大衞華盛頓（John David Washington）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）素兒蘇丹娜 (Zoe Saldaña)、樂壇天后Taylor Swift等聯手結盟，還原改寫美國歷史的詭秘奇案。

基斯頓比爾與大衛奧羅素再度拍檔，基斯頓比爾每次均有驚喜演出，今次就偕瑪歌羅比及約翰大衞華盛頓以嶄新組合扮演死黨，基斯頓更以破格的獨眼龍造型示人，與戲中多位演技派在錯綜複雜的情節中交手，演出這個史實與虛構交織之奇情故事，電影將於11月全球獻映。