塔倫天奴最後一部戲《The Movie Critic》 外傳今秋開拍

昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)一早宣布，個人導演生涯只會拍10部電影，他稱因為很多名導演，最後的三、四部電影都非常爛，他不想步這些導演後塵，臨老唔過得世。今日外國多間傳媒，包括Hollywood Reporter、THR等均有報道，塔倫天奴的第10部電影作品《The Movie Critic》已經完成劇本創作，被鐵定於今年秋季正式開拍。

塔倫天奴曾接受名咀Jimmy Kimmel訪問，分享自己對電影的睇法。

以狠辣影評人Pauline Kael為創作藍本 《The Movie Critic》的故事會以七十年代為背景，故事主角是改故的知名女影評人Pauline Kael為藍本，這位以狠辣筆鋒見稱的影評人，過去就曾批評不少著名電影造作，如《2001太空漫遊》、《仙樂飄飄處處聞》等，受她評論影響的電影導演，更包括活地亞倫、馬田史高西斯、哥普拉等名導。以紀錄片《辣手妙筆寶蓮姬爾》(What She Said：The Art of Pauline Kael​)，就講出Pauline Kael如何以一支筆，挑戰或改變整過電影業。