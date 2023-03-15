塔倫天奴最後一部戲《The Movie Critic》 外傳今秋開拍

昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)一早宣布，個人導演生涯只會拍10部電影，他稱因為很多名導演，最後的三、四部電影都非常爛，他不想步這些導演後塵，臨老唔過得世。今日外國多間傳媒，包括Hollywood Reporter、THR等均有報道，塔倫天奴的第10部電影作品《The Movie Critic》已經完成劇本創作，被鐵定於今年秋季正式開拍。
以狠辣影評人Pauline Kael為創作藍本
《The Movie Critic》的故事會以七十年代為背景，故事主角是改故的知名女影評人Pauline Kael為藍本，這位以狠辣筆鋒見稱的影評人，過去就曾批評不少著名電影造作，如《2001太空漫遊》、《仙樂飄飄處處聞》等，受她評論影響的電影導演，更包括活地亞倫、馬田史高西斯、哥普拉等名導。以紀錄片《辣手妙筆寶蓮姬爾》(What She Said：The Art of Pauline Kael)，就講出Pauline Kael如何以一支筆，挑戰或改變整過電影業。
據悉，《The Movie Critic》還未確定由那間公司發行，而曾發行塔倫天奴第9部作品《從前，有個好里活》(Once Upon a Time in Hollywood)的Sony Pictures，應該會率先獲得發行權，因為Sony Pictures願意將電影的版權放映一段時間後，歸還給塔倫天奴，這個非常特別的協議，應該會是導演最終考量。