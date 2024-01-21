填詞L｜首做女一鍾雪瑩融入填詞經歷 成導演黃錡琳不二之選

由金像獎新晉導演獎得主、《金都》導演黃綺琳(Norris)執導、電影史上首部關於粵語歌詞的作品《填詞L》，找來本身是填詞人、獲提名金馬女主角的鍾雪瑩主演，並獲填詞界神級人馬潘源良客串。導演黃綺琳日前出席試片分享，透露鍾雪瑩是不二之選：「這部電影誕生的契機，除了是跟監製黃鐦希望自資拍攝一個我們想跟大家分享的故事，遇到鍾雪瑩是一個重要的時機，因為她已經具備羅穎詩一角的必備條件，而她在拍攝時也將自己填詞路上所經歷的融入當中，一起提升這個角色。」

神級填詞人潘源良客串

鍾雪瑩坦言跟這部電影一拍即合：「收到導演同監製邀請參與呢部電影，仲要我未嘗試過擔任女主角，事前睇咗導演出版過講述有關自己夢想成為填詞人嘅書，了解到佢嘅心路歷程，對投入角色幫助很大，仲可以同咁多位活躍嘅填詞人一齊演出，所以溝通起嚟都特別有共鳴，因此好享受今次嘅演出。」鍾雪瑩所指的填詞人包括神級的潘源良及主唱片中原創電影歌曲的獨立歌手謝雅兒。

故事由鍾雪瑩演的填詞L「羅穎詩」的視覺出發，由她中學還是小妮子的成長階段，認識到熱愛音樂的吳冰、鄧麗英、周漢寧、戴玉麒、Sica、陳書昕等，到投身社會階段認識上各自為自己夢想而奮鬥的鄧麗欣、朱栢康、ANSONBEAN、楊偉倫及林千渟等，還有永遠的最強後盾－家人葛民輝、邵美君及潘宗孝