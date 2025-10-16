墨魚遊戲2｜劉以達首輪出局洪天明力保遊戲大王之名 逾十萬人睇直播

試當真《墨魚遊戲2》於今日(16日)晚首播，由於今次是破天荒請來演藝界、網絡KOL、素人及藝人參與，網民都非常期待這次百人大集合。由於早前列出的名單不見71及95號，網民紛紛估二人的身份，但游學修早前開直播表示︰「大家唔使再期待，因為有兩位參賽者臨時臨急嚟唔到，所以大家唔使揣測係成龍、黃子華、梁朝偉啦，都唔係嘅。」

《墨魚遊戲2》開播時，已經有數萬人一齊收看，其後觀看數字在短短半小時內升至十一多萬收看。節目播出百人出場的影片，之後見到劉以達跟一眾後生參賽者打招呼，一眾後輩見到達哥後，不停鞠躬。錢嘉樂就著達哥不要調戲良家婦女，而洪天明亦上前湊熱鬧，搞笑表示自己的老婆不在港。 眾人參與首輪遊戲「狐狸先生幾多點」，JACE陳凱詠更大晒一字馬，該回合共有12人出局，包括劉以達、C君、《墨魚遊戲》勝出者林千渟等。

接著眾人獲安排休息，繼而再分成圓圈、交叉組大玩「井字過三關」，儘管廖子妤、盧鎮業有功能卡助陣，都雙雙陣亡，而該遊戲亦很快淘汰了47位參賽者。該回合見到洪天明力保遊戲大王之名，成功過關，而鄧兆尊出局被槍殺時，他更爆出金句「我打靶最有經驗！」令不少人想起他在《國產凌凌漆》的畫面。 餘下的41人直接進入第三回合，在休息的時間大會掉下一張紙仔，在休息時間手持該紙仔的人將會淘汰，見到眾人不停將紙仔互相推給別人，最後米爺出局。其後大會安排餘下的40人戴上太陽花頭套，大玩氹氹轉，之後節目便就結束，表示下一集便會播出大結局，此時已經有逾12萬人觀看。