墨魚遊戲2｜鄧兆尊公開玩後感 竟然同森美錢嘉樂專登輸

《墨魚遊戲2》昨日（16日）播出，隨即引來網民洗版。其中劉以達、陸永、鄧兆尊、周秀娜、錢嘉樂、洪天明等表現令網民瘋狂loop。鄧兆尊在網上節目分享玩後感，大爆他與錢嘉樂、森美竟然一心求死，所以專登玩輸，好讓自己提早「收工」，並分析為何在無綫拍過綜藝的人會比較搶鏡。

專登死又唔好俾人察覺到 兆尊表示當日早上要10點到，拍完第2個遊戲已經是晚上7點，每一個遊戲開始前，都要Briefing接近1小時，「我又要趕返去做直播，嗰日係星期一，錢嘉樂話好攰，而森美、小儀收工後去，已經睇到森美好攰。」所以他與錢嘉樂、森美為想「早收工」，於是專登在遊戲上輸掉。他說：「如果要拍晒，我估都要（凌晨)2點或以上。」 貴花田、曾志豪問他們如何專登「死」，鄧兆尊說：「我哋呢啲老前輩，有咩係做唔到，要『死』係好難。你留意下森美、錢嘉樂係點樣玩過3關，我哋喺排隊嗰陣已經諗『點先會死呢？』而又要做到要死但唔可以被人察覺到就難度高啦！」 他指劉以達、周秀娜都是「死於自然」。他稱達哥當日最早到，但達哥不喜歡拍太耐，適逢他跑得慢，所以很快被搶走尾巴順道「早收工」，否認達哥是專登「死」。

分組時已經想死 他說在分組為圓圈、交叉時，他們已經很想「死」，沒料到最後交叉組全部留低，只好繼續玩。他說：「當日有2、30個cam影住我哋，收音收晒，影住錢嘉樂個cam應該會聽到佢講『你哋班後生仔唔好咁，俾我哋死啦，你哋仲有大好前程去對面啦！』」他笑言整個遊戲最難的地方是如何跟志同道合的人一齊「死」，形容感覺像密謀造反。 兆尊表示在大台玩一個遊戲由講解到玩完，大約是個半小時，但今次拍攝時間像坐監，因為要死了才可以出去，否則一直都是困在會場內。

綜藝出身點解喜感強？ 談到為何拍過無綫綜藝的農夫、森美，甚至他都成為節目焦點，是否因為被無綫訓練有數，兆尊說：「好多人真係抱住玩遊戲心態，好多大台出嚟嘅人知道要拍攝效果，要好睇心態而唔係贏嘅心態，所以出嚟效果就唔同咗。唔可以同歌星、YouTuber講我哋要好睇，佢哋會唔明，我哋就唔係諗住玩，係諗住點製造氣氛，等大家睇得開心同舒服。」 兆尊指由節目一開始宣布的金額，已經暗示給大家知不要太認真，他說：「認真唔係唔啱，但認真得嚟唔識拎個笑位。」他指DJ們都很會控場，更爆錢嘉樂為何中搶時要跳舞，「佢中成百槍唔死，係因為佢腰骨痛，佢係要慢慢落返去。」曾志豪表示接受不到心中的嘉樂仔老了，兆尊表示錢嘉樂可以直接瞓地，但始終有舊患，會令他動作不像以前般順暢。

可能有一半拒再拍 他坦言全部人都沒有酬勞，但獲到飯糰、糖果、飲品，但他指下次再要這100人集齊再拍，相信會有一半人拒拍，一來困得太耐，二來大家是義務性質，還要各位再做額外的東西。他稱整個拍攝是不能用電話，但有一批新的歌手、演員會跟住很多助手，然而拍攝現場不能讓助手入場，因此部份人是很不習慣，笑言「點解會有班人想逃獄」。他稱今次認識了很多不同人，而自己被拍攝的器材、收音技術非常驚人，大讚場地set up亦好有效率，並透露當日出動了200人在場拍攝，如此多人也好，整個拍攝過程都算是順利，。