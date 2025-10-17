墨魚遊戲2｜陸永成焦點 過3關傳紙仔不停派笑料

試當真《墨魚遊戲2》於今日(16日)晚首播，由於今次是破天荒請來演藝界、網絡KOL、素人及藝人參與，網民都非常期待這次百人大集合。有網民對於試當真請來農夫及《獎門人》常客大感困惑，惟他們看完part 1之後，覺得有他們出現，令節目添上不少歡樂。其中陸永在傳紙仔的環節，令網民笑過不停。

陸永在玩第二回合時，不停言語騷擾洪天明令他一度分心，加上他最後自動勝出，製作組配上《風生水起》已經令該環節添上不少歡樂。

在休息環節，鄧月平收到淘汰字條，同時有不少人知道收到字條的人會被淘汰，陸永仍堅持向鄧月平拿紙條看，當他看完之後，竟然表示「幾好喎！咁都肯俾我！」由於跟之前的人勁大反差，隨即吸引Lolly Talk成員見狀問陸永拿紙條，其後王智騫、肥腸亦加入想要紙條。