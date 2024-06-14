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娛樂
2024-06-14 15:00:00

壞蛋獎門人4｜犀利哥與升呢Minions迎戰宿敵麥斯 重溫迷你兵團的10個冷知識

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Minions迷你兵團將於《壞蛋獎門人4》升呢成「特殊武器」。

Minions迷你兵團將於《壞蛋獎門人4》升呢成「特殊武器」。

睽違7年，超人氣動畫《壞蛋獎門人》系列電影終於要回歸，今年來到第4集的《壞蛋獎門人4(Despicable Me 4)，一班可愛搗蛋的Minions 迷你兵團一如以往歡樂哈哈笑，而世界上最受歡迎的壞蛋犀利哥，則會再次升呢做老豆，除了要應付包拗頸整蠱作反的接班人犀利B，更要面對宿敵惡爺麥斯。麥斯與女友華倫天娜逃離監獄後，勢要向犀利哥復仇。犀利哥一家人只好被迫逃亡，變身成反壞蛋聯盟特工的他，秘密將Minions升呢，訓練成強勁的「特殊武器」們，實行㩦手對抗壞勢力。

犀利哥再次升呢做老豆，接班人犀利B愛整蠱作反。 犀利哥接班人犀利B在《壞蛋獎門人4》發場，包拗頸兼愛作反。 犀利哥一家在《壞蛋獎門人4》迎接宿敵麥斯。 麥斯與女友在《壞蛋獎門人4》誓向犀利哥復仇。 睽違7年，超人氣動畫《壞蛋獎門人》系列電影於今年回歸。

《壞蛋獎門人4》將於本月29日玩轉暑假，入戲院捧場前，齊齊重溫10個有關Minions的冷知識：

 

1. 在《壞蛋獎門人》的初期設定中，Minions一共有899隻，不過導演曾表示如果隨著電影中的任務越來越艱難，Minions的數量亦會隨之增加的！而在《壞蛋獎門人2》其中一張海報中，犀利哥被一大班Minions包圍，當中共有10,400隻迷你兵同框，所以沒有確實的固定數量

2. 所有Minion都只有3隻手指

3. Minions總共有5種髮型，包括SmoothSpoutSpiked ShortSpiked LongSleek

4, 所有Minion根據高矮胖瘦、單眼雙眼、髮型等特徵進行排列組合後，得出總共只會有48種不同的Minions

5. Minions的平均身高為105cm

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Minions迷你兵團將於《壞蛋獎門人4》升呢成「特殊武器」。 Minions迷你兵團將於《壞蛋獎門人4》升呢成「特殊武器」。 Minions迷你兵團將於《壞蛋獎門人4》升呢成「特殊武器」。 Minions迷你兵團將於《壞蛋獎門人4》升呢成「特殊武器」。 Minions迷你兵團將於《壞蛋獎門人4》升呢成「特殊武器」。

10個有關Minions的冷知識：

6. 除了身高和髮型，Minions最一開始的牙齒並不整齊或暴牙，不過後來因為爆紅，所以在《壞蛋獎門人2》中矯正了牙齒，才有現在可愛的Minions

7. Minions全都是男生，導演Pierre Coffin曾解釋過，「因為Minions的樣子呆呆笨笨，內在和外貌都很蠢，我實在無法想像Minions是女生。」所以就沒有設計女生Minions！雖然戲裡有很女裝打扮，但其實都是「男扮女裝」！

8. Minions會呼吸但並不需要氧氣。而且強勁的Minions能夠抵禦低溫，他們不用太空衣也能上太空！

9. Minions最喜歡香蕉，其次是蘋果、和木瓜，還愛Potato~~

10. Banana language由各國語言混合組成，包括法文、意大利文、日文、泰文、西班牙文、韓文、俄文。

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