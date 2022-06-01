壯志凌雲2｜珍妮花康納莉激讚湯告魯斯 原本跑道戲即興飛上半空拍攝

影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）新片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）已在全球上映，香港票房昨日衝破2,500萬港元，今日繼續登上單日票房冠軍。

湯告魯斯回歸再演Pete”Maverick”Mitchell，女主角就換來「荷李活美魔女」珍妮花康納莉（Jennifer Connelly），由她飾演酒吧老闆娘Penny，交代她與湯告魯斯經歷一段離離合合之感情，兩人再遇後愛火重燃。現年51歲的珍妮花風韻猶存，在片中非常搶鏡，跟靚佬湯亦可謂襯到絕。珍妮花康納莉受訪時大讚靚佬湯的工作態度，而在拍攝該片尾聲的一場戲份，原本他們兩人只是在跑道上的飛機上進行，結果最後就變成靚佬湯本人直接駕駛飛機，載她衝上雲宵，珍妮花說：「我沒有被告知（要飛上天的戲份），但我也沒有說不。我想這是阿湯的主意，當時我們在戰機上拍攝一場戲，應該只是在跑道上拍，然後他問我，是否有坐過P-51戰鬥機，我說沒有…」原來，靚佬湯在拍攝時決定親自駕駛飛機進行拍攝。