壯志凌雲2｜續集拒用經典名曲《Take My Breath Away》 導演親自解畫

荷李活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演大片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）全球賣座，延續了36年前的故事，今次湯告魯斯回歸再演「獨行俠」Maverick，電影穿插動聽旋律與歌曲，除了Harold Faltermeyer創作的官方主題音樂外，戰機從航空母艦甲板上起飛時更響起Kenny Loggins的經典作品《Danger Zone》，今次還請來樂壇天后Lady Gaga唱出全新主題曲《Hold My Hand》，但卻偏偏聽唔到最耳熟能詳及最具代表性的《Take My Breath Away》，令大批影迷於網上大呼失望。

Gaga新歌頂上

由美國樂隊Berlin演唱的《Take My Breath Away》，1986年配合《壯志凌雲》推出結果全球大熱，更成了情歌中的經典，當年林憶蓮將其改編成廣東作品《激情》。對於《壯志凌雲：獨行俠》上映，全球影迷還期待可以在大銀幕上再次聽到《Take My Breath Away》，可惜此曲卻沒有出現在續集當中。

對此，《壯志凌雲：獨行俠》的導演約瑟高辛斯基（Joseph Kosinski）已作出回應，他解釋《Take My Breath Away》代表了Maverick跟Kelly McGillis飾演的第一集女主角Charlie，隨住今次女主角換上珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）演的Penny，取而代之邀來Lady Gaga 為電影寫了這首《Hold My Hand》。