壯志凌雲2｜震撼的致敬與傳承 湯告魯斯為《壯志凌雲》劃圓滿句號 六大看點話你知

全球戲迷等足36年，由湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《壯志凌雲》終於迎來續集，《壯志凌雲︰獨行俠》(Top Gun: Maverick)於第75屆康城影展舉行首映禮，湯告魯斯獲頒榮譽金棕櫚獎，電影氣勢如虹，爛番茄網站獲得97%新鮮度(截至20日)，香港於5月21日搶先全球舉行優先場。續作結合靚人靚景，賞心悅目，驚心動魄的空戰場面，超越前作。雖然《壯志凌雲》導演東尼史葛(Tony Scott)已離世10年，未能親自延續經典，改由《攻．元2077》導演約瑟高辛斯基(Joseph Kosinski)執導的續集，致敬與傳承並重，不乏熱血勵志金句，具備爆谷娛樂片的元素，完全沒有令戲迷失望。

《壯志凌雲︰獨行俠》六大看點： 一 . 湯告魯斯型到無得輸 《壯志凌雲》作為湯告魯斯的成名作，最大賣點當然型佬湯本人，即將「登六」的他無論外貌與身形都保持至fit狀態，由頭型到尾。湯告魯斯是首集唯一真正駕駛戰機的演員，今集當然也會親身上陣，無論是當年的F-14戰機抑或今集的F-18戰機，都應付自如。在美國海軍的支持下，《壯志凌雲：獨行俠》的製作，批准電影借用羅斯福號航空母艦（the USS Theodore Roosevelt）拍攝，湯告魯斯更親身在航母登上F-18戰機起飛，可算是首位在電影裡於航母起飛的演員。 二 . 實景拍攝 震撼大銀幕 相隔36年才上映續作，相信不少觀眾都感好奇，其實一直有片商洽談拍攝續集事宜，但因湯告魯斯要保持《壯志凌雲》的實感，並要求進一步的突破，就是全實景拍攝。為了達到實拍的目標，事前花了很長時間研發鏡頭設備，通過風洞測試及一連串工程等，湯告魯斯表示：「許多人常問我『為何不用CGI』，我總回答『完全不是那回事』！」由於戲裡的戰機隊必須極速飛行，才能完成爭分奪秒的任務，真正拍攝時，每部戰機會設置6部攝影機，每天拍攝4至6次飛行，最高峰時，甚至試過動用27部攝影機同時運作！的確，戰機飛越高山峽谷雪地的震撼，緊張刺激空戰場面，是大銀幕觀影的獨特體驗，而今次IMAX版擁有近1小時IMAX專屬畫幅，捕捉更多精彩細節，識揀當然要睇IMAX版。

三 . 受訓5個月 演員拍到嘔 為了呈現置身戰機的實感，每位戰機師演員均是在高空飛行的F-18戰機內完成拍攝，由於他們要承受高達8倍重力，若未經訓練，隨時進入「G-LOC」(重力太強以致失去意識)。故此，所有戰機師演員均需接受由湯告魯斯親自策劃的5個月特訓，包括飛行和水底訓練，不少演員真的辛苦到嘔。不得不提是演員置身戰機內的飛行場面，均由演員「自導自演自拍」，湯告魯斯解釋：「我希望觀眾親眼看見和感受重力的效應，你無法人工地把臉容如此扭曲。」 四 . 韋基馬可會 現真身？ 如果有看上一集的《壯志凌雲》，大概對演「冰佬」的韋基馬(Val Kilmer)不感陌生，在預告中以「照片」形式出現的他。現年61歲的韋基馬患有喉癌，在續集中純粹以照片錄像方式出現？或者會現真身，延續男人的浪漫？自然是值得戲迷期待，親自入場找答案。另外，金像提名男星艾迪夏里斯(Ed Harris)客串演與獨行俠唱反調的海軍少將，氣場強勁。