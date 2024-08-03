夏日咖啡男友｜男男情侶誕生 DAI手拖SHUN認同居公開情侶關係

DAI、SHUN的感情狀況定一直受到網民關注，在節日中成功配對後，在拍罷數月今日正式公開情侶關係！DAI、SHUN為《夏日咖啡男友》帶來豐富節目效果，兩人經常在鏡頭前鬧交、耍花槍，今晚接受訪問，被問起外界關注二人是否仍在交往時，兩人甜蜜互望，跟住手拖手直認是戀人關係。據了解，DAI、SHUN離開「綠色空間」後感情穩定，SHUN更於三個月前開始搬到DAI的老家一齊同居，問到有否鬧交？DAI就答：「差不多每日。」令現場傳來一片笑聲。至於萬人迷KAZUTO，與ALAN未有再進一步，他表示只視對方為好朋友，而網上傳出與KAZUTO撻着的USAK，就自言現正單身，間接否認拍拖說法。至於最後加入的IKUO，自爆拍完節目之後已結識了另一半，來自韓國的TAEHEON也直認好旺桃花，亦開始接受跟年下男交往。