夏日咖啡男友｜粉絲關注DAISHUN感情狀況 周六全員合體談近況

Netflix推出日本同志真人騷《夏日咖啡男友》(The Boyfriend)，共10集已經全部上架，最後兩集不乏感人及溫馨場面，當中最Sweet一對DAI和SHUN(DAISHUN)在節目中由頭帶到尾，多次耍花槍最終也恩愛離場，在告別「綠色空間」後仍甜蜜互咀，又再為節目留下經典名場面。《夏日咖啡男友》最後兩集於本周二推出後，DAI、SHUN各自也在社交網出po貼新相，不過未有交代是否仍繼續交往，網上亦出現大量有關兩人的粉絲網頁，期待DAISHUN的感情能修成正果。

和人更新IG 後日(星期六)晚日本時間8時，《夏日咖啡男友》全九位男同志將會再度合體，聯同五位主持人德井義實、MEGUMI、賀蘭千秋、青山黛瑪、變裝皇后Durian Lollobrigida一同開直播，到時會即場解答粉絲問題，幾位型男感情狀況定必引起關注。