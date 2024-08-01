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娛樂
2024-08-01 13:05:00

夏日咖啡男友｜粉絲關注DAISHUN感情狀況 周六全員合體談近況

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DAI和SHUN最終也恩愛離場。

DAI和SHUN最終也恩愛離場。

Netflix推出日本同志真人騷《夏日咖啡男友》(The Boyfriend)，共10集已經全部上架最後兩集不乏感人及溫馨場面，當中最Sweet一對DAISHUN(DAISHUN)在節目中由頭帶到尾，多次耍花槍最終也恩愛離場，在告別「綠色空間」後仍甜蜜互咀，又再為節目留下經典名場面。《夏日咖啡男友》最後兩集於本周二推出後，DAISHUN各自也在社交網出po貼新相，不過未有交代是否仍繼續交往，網上亦出現大量有關兩人的粉絲網頁，期待DAISHUN的感情能修成正果。

《夏日咖啡男友》最後兩集不乏感人場面。 《夏日咖啡男友》最後兩集不乏感人場面。 《夏日咖啡男友》七子穿上西裝共晉最後晚餐。

和人更新IG

後日(星期六)晚日本時間8時，《夏日咖啡男友》全九位男同志將會再度合體，聯同五位主持人德井義實、MEGUMI、賀蘭千秋、青山黛瑪、變裝皇后Durian Lollobrigida一同開直播，到時會即場解答粉絲問題，幾位型男感情狀況定必引起關注。

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《夏日咖啡男友》推出後大受歡迎，27歲日本料理大廚和人(KAZUTO)同樣人氣急升，他今日凌晨更新IG，貼出新相及影片，除了自封「看板」答謝粉糸支持外，其右手上再次出現謎之手鍊，在節目中曾向和人表白的USAK，早前被發現跟和人戴上情侶手鍊，不過他昨日更新IG時，手上戴上另一款式銀鍊自拍，網民亦熱烈討論和人最後有沒有選擇跟ALAN發展。

和人今日更新IG，其右手上再次出現謎之手鍊。 USAK手上的銀鍊其實跟和人所戴的手鍊是不同款式。 粉絲關注DAI與SHUN的感情狀況。 《夏日咖啡男友》推出後大受歡迎。 《夏日咖啡男友》推出後大受歡迎。 ，《夏日咖啡男友》全員將會再度合體，聯同五位主持一同開直播。