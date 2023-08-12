夏日國際電影節2023｜為小津安二郎默片《非常線之女》現場伴奏 江逸天：按感受即興發揮

今年是日本名導小津安二郎的120歲華誕(或六十周年死忌)，夏日國際電影節2023特別推出「小津120：素樸的精緻」，從他僅存的36部作品中精選5部最新修復作，其中巔峰作《非常線之女》將於下周末(25日及26日)，邀請了香港著名音樂家江逸天(Olivier Cong)作現場音樂伴奏。

江逸天試過為田壯壯和許鞍華的電影譜曲，今次首度為默片作現場音樂伴奏，他形容是大挑戰，「《非常線之女》長達兩小時，當中有不少劇情轉折，時而緊湊、時而浪漫，要完全跟隨跌宕的感情及節奏並不容易。我會嘗試以minimalist鋼琴為主，伴以一、兩件電子樂器配襯，希望配合小津世界的氛圍之餘，可以用新的手法去表達；在melodic music之外，可能會按劇情加一些聲音效果(如火車氣笛聲)，令觀眾聽來更有趣。