夏春秋離世｜冬叔視君如為一生最大成就 為女兒穿針引線入娛圈發展

吳君如今日在社交平台宣布父親夏春秋(冬叔)離世，享年93歲。她上載冬叔年青的照片，留言說︰「我最愛嘅老豆走咗喇！」冬叔由1976年開始就主持六合彩至1993年，長達17年，令他成為六合彩標誌，更獲封為「六合彩之父」。

入行想當小生 夏春秋育有三名子女，為人熟悉的是吳君如及吳君祥。他更曾多次在訪問中稱「我一生最大嘅成就，就係生咗吳君如。」夏春秋加入娛樂圈時，他曾想過當小生。早年他接受汪曼玲訪問時，表示他因為長得不高，一直都只能當配角，之後被安排去主持六合彩，更因此經常爆騷，最高紀錄試過接十三個廣告，但自己一生最大的成就並不是主持六合彩，而是吳君如。

冬叔引薦吳君如入娛樂圈 冬叔表示在自己眼中，君如又醜、屁股又大，但他在君如中五畢業之後，為她穿針引線加入娛樂圈。他說：「我幫佢報名麗的訓練班，點知冇回音，於是帶佢去見劉芳剛，咁就收咗佢，之後我都冇再幫佢，任由佢自己發揮。」冬叔直認君如遺傳了其表演因子，女兒如今在演藝圈得到如此好成績，冬叔亦老懷安慰：「佢由細到大都好孝順，依家佢有能力，又會主動供養我哋。我覺得自己最大成就唔喺娛樂圈，而係生咗君如。因為大家都會話我係吳君如老竇。

吳君如陳可辛成就非凡 吳君如於1999年憑《古惑仔情義篇之洪興十三妹》獲頒第18屆香港電影金像獎最佳女主角、香港電影金紫荊獎最佳女主角、香港電影評論學會大獎最佳女演員等影后獎項。2003年，憑《金雞》獲得第40屆金馬獎最佳女主角。吳君如的伴侶是導演陳可辛，他是首位在金馬獎、香港電影金像獎以及中國電影金雞獎均獲得最佳導演的華語大滿貫導演。二人育有一女陳是知。