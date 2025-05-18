夏韶聲曾任古天樂唱歌老師 8月開紅館個唱獲「徒弟」拍片力撐

「香港搖滾之父」夏韶聲(Danny Summer)將於8月2-3日假紅館舉行《LAST SUMMER》演唱會，為音樂歷程作完美總結。夏韶聲的58年豐富演藝歷程中，在歌、影、視各方面都建立不少珍貴友誼。今次紅館騷獲古天樂、陳小春拍力助攻。優先訂票則由老友鄭丹瑞(旦哥)的《健康旦》平台主理，明天(19日)開始預售。

曾任古天樂歌唱老師 夏韶聲跟古天樂早年已認識，在1998年TVB劇集《烈火雄心》中合作而稔熟，劇中兩人同為飾演消防員，上司和下屬關係。當年古天樂出唱片，亦曾搵來夏韶聲充當歌唱老師，令兩人一直保持友好關係，有不少共同話題。得知夏韶聲開騷，古天樂二話不說幫忙拍片支持，「我認識的Summer低調，但不知為何經常講外星，是個好好的演員，亦是個優秀的歌手，我知他8月開騷，個騷叫《LAST SUMMER》，不知為何會用『LAST』這字，最後一次？！怎樣也好，希望大家珍惜Summer這次演唱會。」

跟陳小春「師徒」合體 夏韶聲和陳小春早在1998年TVB劇集《鹿鼎記》中分飾「陳近南」和「韋小寶」兩師徒，時至今日陳小春仍尊稱夏韶聲為「師父」，對「師父」亦相當尊敬。日前夏韶聲更邀請「徒弟」陳小春，在他為TVB拍攝特輯《Danny’s Last Summer 結他·低泣·童年時》出任嘉賓。陳小春拍片為「師父」夏韶聲《LAST SUMMER》演唱會宣傳時，亦預告演唱會時會再度「師徒」合體。陳小春坦承未看過「師父」現場演出，「我真係未睇過你開演唱會喺舞台上演出，我都好期待呀！」

一代人的收音機回憶 夏韶聲和鄭丹瑞早在八十年代相識，當年身為DJ的旦哥每次訪問相當到位，讓夏韶聲留下深刻印象。旦哥解釋答應做優先訂票原因，因當年做DJ時，每當播夏韶聲歌曲《童年時》、《交叉點》、《空櫈》和《說不出的未來》會加插一段故事或獨白，深深感動當時收音機旁邊的每一位聽眾，建立旦哥獨有主持風格，成為一代人的集體回憶。旦哥好榮幸能夠成為夏韶聲《Last Summer》演唱會網上優先訂購，希望再次同香港人一同享受Danny Summer的經典金曲，回憶一起成長的歲月。 優先訂票/平台：2025年5月19-22日《健康旦》平台

演出日期：2025年8月2-3日

演出時期：8:15pm

演出地點：紅磡香港體育館

票價：$980/$680/$480