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娛樂
2025-05-28 10:00:00

夏韶聲第四度踏紅館開騷 預告將與師父竹田和夫和同台演出

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夏韶聲舉行紅館個唱記者會，獲陳淑蘭和鄭子誠現身撐場。

夏韶聲舉行紅館個唱記者會，獲陳淑蘭和鄭子誠現身撐場。

「香港搖滾教父」夏韶聲(Danny Summer)將於82-3日第4度踏紅館舉行俥唱，Danny昨日(27日)舉行記者會並邀得陳淑蘭擔任主持，宣布演唱會門票於今日(28)起公開發售，演唱會命名為《Last Summer》，被問到是否代表最後一次演唱會呢？Danny答得玄妙，「《Last Summer》是去年還是最後的意思，就大家自己想想吧！」

夏韶聲將於8月舉行紅館演唱會。 Danny帶了師父30年前送贈的結他到場，有師公B.B. King親筆簽名。 Danny帶了師父30年前送贈的結他到場，有師公B.B. King親筆簽名。

見證紅館興建

Danny2000年首開個人演唱會時，已是在紅館舉行，雖然25年間他到過多個場地開騷，但仍堅持開第4次紅館騷，Danny解釋當中特別原因，「我細個住在紅磡機利士路，真的是望着紅館興建，後來紅館開幕我還有幸去打手印，而我好多謝一班歌迷多年來一直好擁護我，一定要搵個體面的地方演出，而在香港開騷紅館是個標誌性地方，所以堅持在這裏舉行《Last Summer》。」

陳淑蘭鄭子誠現身支持

擔任主持的陳淑蘭不忘提醒Danny這次《Last Summer》演唱會見證他有很多人愛錫，除了早前幫手拍片支持的古天樂、陳小春、鄭國江老師、高志森導演，鄭丹瑞及曾志偉等等，鄭子誠還親到現場打氣。Danny亦好認同，「我個女都有提醒我，有很多人愛錫，還有我近呢20多年畫漫畫多數是自己一個人，所以不知出面歌迷的反應如何，但慶幸每次見到歌迷的反應，都令我好感動，好錫我！」

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Danny獲主辦單位送贈僅此一張的特別版黑膠碟。 Danny將於8月開紅館演唱會，門票於5月28日起公開發售。

帶師公簽名珍貴結他

Last Summer》演唱會Danny將邀請了師父竹田和夫和樂隊Super Band同台演出，雖然要睇夏韶聲跟師父竹田和夫同台要等到8月，但這天Danny帶了師父30年前送贈的結他到場，別具意義。「呢支結他是結他製造商專登做給我師父竹田和夫，而師父1983年送給我時，仲搵我師公B.B. King親筆簽了名，師公都已經走咗，所以世上是獨一無二。」演唱會主辦單位特地訂造僅此一張的特別版黑膠碟，即場送贈予Danny，藝能製作代表葉偉忠先生解釋，「今次演唱會海報當初也做了幾款顏色，其中藍色的一款Danny特別偏愛，因為Danny是個Blue Singer，所以黑膠唱片封套特別用藍色做。」

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