夏韶聲第四度踏紅館開騷 預告將與師父竹田和夫和同台演出

「香港搖滾教父」夏韶聲(Danny Summer)將於8月2-3日第4度踏紅館舉行俥唱，Danny昨日(27日)舉行記者會並邀得陳淑蘭擔任主持，宣布演唱會門票於今日(28日)起公開發售，演唱會命名為《Last Summer》，被問到是否代表最後一次演唱會呢？Danny答得玄妙，「《Last Summer》是去年還是最後的意思，就大家自己想想吧！」

見證紅館興建

Danny在2000年首開個人演唱會時，已是在紅館舉行，雖然25年間他到過多個場地開騷，但仍堅持開第4次紅館騷，Danny解釋當中特別原因，「我細個住在紅磡機利士路，真的是望着紅館興建，後來紅館開幕我還有幸去打手印，而我好多謝一班歌迷多年來一直好擁護我，一定要搵個體面的地方演出，而在香港開騷紅館是個標誌性地方，所以堅持在這裏舉行《Last Summer》。」

陳淑蘭鄭子誠現身支持

擔任主持的陳淑蘭不忘提醒Danny這次《Last Summer》演唱會見證他有很多人愛錫，除了早前幫手拍片支持的古天樂、陳小春、鄭國江老師、高志森導演，鄭丹瑞及曾志偉等等，鄭子誠還親到現場打氣。Danny亦好認同，「我個女都有提醒我，有很多人愛錫，還有我近呢20多年畫漫畫多數是自己一個人，所以不知出面歌迷的反應如何，但慶幸每次見到歌迷的反應，都令我好感動，好錫我！」